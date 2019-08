El PP de Jerez iniciará una campaña de recogida de firmas para rechazar el posible pago por circular en autovías

Publicado 16/08/2019 12:43:56 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Saldaña, ha anunciado la campaña y recogida de firmas titulada 'Jerez sin peajes, 31 de diciembre de 2019' tras el anuncio por parte del Gobierno de una propuesta que podría incluir el pago por circular en autovías.

El portavoz ha señalado que la campaña va dirigida a la sociedad civil jerezana y que "pretenden impulsar que la voz de Jerez se oiga fuerte en Madrid contra la decisión del PSOE de tener que pagar por usar las autovías que actualmente son gratuitas e incluso por la autopista".

Saldaña ha explicado que "la declaración de intenciones del PSOE no hace sino sembrar dudas sobre la liberalización del peaje de la autopista, ya que de nada serviría que cuando termine la concesión el 31 de diciembre, el Gobierno imponga un nuevo peaje".

En un comunicado, ha destacado que, "si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez impone esta medida, a Jerez la condena por los cuatro puntos cardinales, ya que no sólo tendrían los jerezanos que seguir pagando por usar la autopista a pesar de que debería estar completamente liberalizada el 1 de enero próximo, sino que también habría que pagar por salir o entrar dirección El Puerto-Cádiz, por la Jerez-Los Barrios y por la Jerez-Arcos-Antequera".

Por este motivo, los populares quieren "canalizar el hartazgo de los jerezanos por el pago del peaje" mediante esta campaña que pretende recoger las firmas de la sociedad jerezana para lo que "se ha huido de logos ni símbolos del Partido Popular".

Por último, Saldaña ha recordado "cómo los dirigentes socialistas encabezaban manifestaciones y pancartas contra el Gobierno de Rajoy exigiendo la liberalización inmediata, completa y definitiva del peaje y desde que gobierna el PSOE han desaparecido, ya no exigen lo que entendían era lo justo y, además, van a permitir que no solo no se liberalice la autopista sino que además tengamos que pagar por usar las autovías que, actualmente, son gratuitas".