El PP lleva a Diputación de Cádiz que el Gobierno dote a Ceuta de "recursos necesarios para volver a la normalidad"

Archivo - Juancho Ortiz, portaavoz del PP en la Diputación. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz la situación de Ceuta subrayando la necesidad de que la Institución Provincial reafirme la soberanía española sobre las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y que la integridad territorial de España no se cuestione ni negocie, así como que el Gobierno dote a Ceuta de "recursos necesarios para volver a la normalidad".

Según ha indicado el PP en una nota, este argumento introduce las demandas de la moción, centradas en mostrar el apoyo y la solidaridad con la población ceutí y sus instituciones, instar al Gobierno de España a dedicar todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad, identificar a todas las personas que llegaron a Ceuta, y agradecer su trabajo a las fuerzas del orden, servicios de emergencia y empleados públicos. Además, exige a Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones de cooperación con España en asuntos de control fronterizo e inmigración irregular.

El portavoz del PP en Diputación, Juancho Ortiz, ha afirmado que "lo primero es expresar la total solidaridad con los ceutíes y mostrar las condolencias con las familias de los fallecidos al intentar alcanzar la costa española". Asimismo, ha añadido que "la situación que vive la ciudad de Ceuta no puede prolongarse más", así como que "el Gobierno de España ha llegado tarde y su ausencia la están pagando ahora los ciudadanos".

"Si Sánchez hubiese actuado como presidente del Gobierno, la actualidad sería muy distinta. Pero él prefirió pasar por la ciudad un rato, irse de vacaciones y recomendarnos su playlist musical", ha afirmado Ortiz, que ha la mentado que "el PSOE no se uniera al sentir de todo un país y no secundara sin ambages las concentraciones de apoyo a Ceuta". "Cuando la mayoría de españoles se echó a la calle para mostrar su solidaridad con la ciudad autónoma, el Gobierno les dio de lado y sólo mostró preocupación en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad", ha manifestado el portavoz del PP.

La moción recuerda al Gobierno que es responsable de la identificación de todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, y exige su retorno a Marruecos cuando sea procedente. "No habrá normalidad sin retorno. Quienes no han llegado legalmente deben ser devueltos, pero falta voluntad política", señala en la moción el PP, que añade que "Sánchez ha fallado a Ceuta y a toda España".