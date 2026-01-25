El PP pedirá en Diputación que el Ayuntamiento de Vejer (Cádiz) ceda el terreno para el Parque de Bomberos

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Vejer (Cádiz). - AYTO VEJER - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz pedirá en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará el miércoles 28 de enero, que el Ayuntamiento de Vejer ceda el suelo necesario para la construcción del parque de bomberos en la localidad. A pesar de su extensión, este municipio "nunca ha contado con este equipamiento".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, al tener menos de 20.000 habitantes, Vejer está integrado en el Consorcio Provincial de Bomberos, que presta el servicio a través de la Diputación de Cádiz. Medina Sidonia, Benalup Casas Viejas, Conil (El Colorado) y Tarifa ya disponen de su propio parque de bomberos, y Vejer "es el único pueblo del entorno que carece de estas instalaciones".

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Juan José Ortiz, ha precisado que "es la tercera vez que presentamos esta moción desde 2021", al tiempo que ha indicado que "en marzo de 2023 se aprobó por unanimidad, y el Ayuntamiento de Vejer también lo ratificó con el voto a favor de todos los grupos en el Pleno municipal con el gobierno del PP". En este sentido, ha agregado que "incluso se pedía la cesión de una parcela en concreto, situada en la Avenida Andalucía, junto al Edificio Zona Franca".

Según el PP, ambas administraciones están gobernadas por partidos diferentes. El anterior alcalde de Vejer y actual presidente del Consorcio de Bomberos, el popular José Ortiz, suscribe la solicitud tal y como hicieron años atrás, "pero el ahora inquilino de la Alcaldía vejeriega, el socialista Antonio González, parece que ha decidido dejar de lado este proyecto tan necesario para el pueblo, cuando antes había hablado de una parcela concreta".

Al hilo, el portavoz popular ha lamentado que el primer edil vejeriego "ni ofrezca ese espacio que propuso cuando formaba parte de la oposición, ni se digne a recibir al actual presidente del Consorcio de Bomberos".

En este sentido, Ortiz ha apostillado que "el alcalde de Vejer parece demostrar que no quiere que se construya el parque de bomberos en su localidad". No obstante, ha subrayado que, en el Partido Popular, "no nos vamos a dar por vencidos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la población de Vejer esté más segura con este equipamiento, que requiere una inversión de cuatro millones de euros".