PP pide que el Gobierno declare de interés público el Gran Premio de Motos de Jerez igual que ha hecho con la F-1

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Saldaña, ha pedido al Gobierno que el Gran Premio de Motociclismo que se celebra cada año en el Circuito de Jerez sea declarado evento de interés público, igual que se ha hecho con el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra en Cataluña.

En declaraciones a Europa Press, Saldaña ha afirmado que "si ha declarado el Gran Premio de F-1 de Cataluña y que se pueda bonificar hasta el 90% las aportaciones de los patrocinadores, lo que no tiene sentido es que el de Motos de Jerez no se declare como evento de interés público y no se pueda potenciar aquí en Jerez lo mismo que se está haciendo en Cataluña".

"Ya que se ha declarado el Gran Premio de España de F-1 es importante que el mejor Gran Premio de Motos que existe en el mundo, que es el Gran Premio de Jerez, se declare también evento de especial interés público y con eso asegure su viabilidad a futuro", ha incidido el portavoz del PP.

En sentido, ha añadido que "no hay que olvidar que el Circuito de Jerez lo están pagando los jerezanos, que se sacó de un concurso de acreedores y que por una mala gestión en estos últimos años corre el riesgo de entrar otra vez en causa de disolución, por lo que sería un espaldarazo que el Gobierno declarase el Gran Premio de interés público para su viabilidad futura".

"No tiene mucho sentido y nos parece una gran discriminación que precisamente cuando se estaba negociando desde la Junta que volviera la F-1 a Andalucía, ahora el Gobierno de Pedro Sánchez le de un navajazo a las posibilidades de Jerez otorgando esa consideración y vuelva otra vez a dejar en la estacada a Andalucía y a la provincia de Cádiz", ha manifestado Saldaña.

No obstante, ha señalado que "aunque haya tapado esas posibilidades, no está mal que se ayude a otras comunidades, pero también se debe declarar de igual modo el Gran Premio de Motos en Jerez, porque "cualquier otra cosa es una discriminación".