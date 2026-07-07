El PP pide al Gobierno una "gestión activa" en la lucha contra el alga asiática

Miguel Sastre y Pedro Gallardo en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PP por la provincia de Cádiz, Pedro Gallardo y Miguel Sastre, han reclamado una "mayor implicación" del Gobierno de la nación en ofrecer "respuestas eficaces" frente al alga asiática, "un problema en el que se está lavando las manos y deriva toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos".

Así, han anunciado que han registrado una proposición no de Ley en el Congreso en la que se pide una "respuesta nacional eficaz porque no basta con reconocer que hay un problema, hay que bajar al terreno y actuar de verdad", ha señalado en una nota Miguel Sastre.

El diputado nacional ha destacado que la invasión del alga asiática es un "serio problema ambiental económico y social" no sólo de la provincia sino que cada vez está más extendido, "ya no es una aparición puntual, sino de un problema estructural que cada vez es más intenso".

"El Gobierno de Pedro Sánchez está muy alejado de la realidad de la provincia de Cádiz, nunca resuelve nada, se quita de en medio de todos los problemas y no los aborda", ha afirmado Sastre, que ha reclamado al Gobierno que asuma "un liderazgo nacional e impulse una estrategia entre las áreas afectadas y en coordinación con las distintas comunidades autónomas".

En concreto, en la iniciativa registrada en el Congreso, pendiente de debate, se plantea "aprobar con carácter urgente un Plan Estatal de Erradicación y Mitigación del alga asiática en el que el Estado asuma un papel activo en la gestión de esta amenaza ambiental". Así, se demanda financiación por parte del Estado, a través de partidas específicas en los Presupuestos Generales, para la retirada y gestión de la biomasa, la investigación científica y el seguimiento ambiental, la valorización sostenible del residuo cuando sea técnicamente viable.

Igualmente, se pide que se establezca un fondo estatal de compensación para los ayuntamientos y para los sectores afectados por los daños económicos derivados de la proliferación del alga invasora; y que se impulse la coordinación entre los ministerios competentes en materia de medio ambiente, pesca y costas, garantizando una respuesta integral que tenga en cuenta el impacto ambiental, económico y social del fenómeno.

Los diputados han defendido la gestión que desde la Junta de Andalucía se lleva a cabo frente al alga asiática, siendo "la primera" comunidad autónoma que aprobó el Plan de Gestión de la Biomasa necesario para la retirada y valorización de las algas, ademas de poner en marcha ayudas a los pescadores y una exención fiscal para aliviar el coste a muchos municipios que retiran toneladas de algas de sus playas.

En relación a la valorización del alga invasora, Pedro Gallardo ha destacado el proyecto puesto en marcha por la Consejería de Agricultura, a través del Ifapa, para la conversión en fertilizantes. Para el diputado popular, la transformación del alga asiática en abono es "una oportunidad" para los agricultores que están sufriendo un sobre coste de los fertilizantes que llega hasta en un 300%.

Asimismo, ha criticado la línea de ayudas para fertilizantes anunciada por el Gobierno, que "sólo contempla una ayuda de 38 euros por hectáreas frente a los 113 euros que se le ha encarecido al agricultor, por eso usar el alga asiática como fertilizante sería una solución para el campo".