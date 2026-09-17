El PP pide al Gobierno que se implique con un plan nacional contra el alga asiática

La portavoz de Pesca del PP en el Congreso de los Diputados, Rosa Quintana, en una reunión en Tarifa sobre el alga asiática. - PP

TARIFA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Pesca del PP en el Congreso de los Diputados, Rosa Quintana, ha participado en Tarifa (Cádiz) en una jornada de trabajo y análisis sobre los efectos que el alga asiática invasora está teniendo en las costas del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz, "un problema que está generando preocupaciones a los municipios y al sector pesquero pero que tiene una respuesta insuficiente por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que se debe implicar con un plan nacional".

Según ha indicado el PP en una nota, en el encuentro han participado el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Oscar Curtido, junto a los diputados nacionales Pedro Gallardo y Miguel Sastre.

Quintana ha criticado que la actuación del Gobierno "se haya limitado a declarar el alga asiática como especie invasora y después de dejar todas las competencias en manos de las comunidades autónomas". "Esto es un problema nacional que afecta a más de una comunidad autónoma y el Ministerio tiene que tomar la decisión de sentarse con todas las comunidades y presentar ante la Unión Europea un problema que cada vez está más extendido por toda la costa", ha defendido.

Además, ha afirmado que, "a pesar del cambio climático, es crucial adaptarse y equilibrar la biodiversidad con la actividad económica relacionada con el mar", por lo que ha reclamado que se tengan en cuenta las propuestas de la sociedad y el sector pesquero afectados por esta situación.

Rosa Quintana ha insistido en que se han llevado a cabo investigaciones que demuestran que es posible resolver esta invasión utilizando el alga como un recurso económico y ha pedido que desde el Ministeriose avance en ese sentido.

Así, ha reclamado que se permita a la Junta de Andalucía, a través de su plan de gestión de la biomasa, que se pueda dar usos al alga para obtener recursos económicos tanto a la empresa que va a tratar ese residuo, como también de los ayuntamientos que están proporcionando este producto.

Igualmente, ha reivindicado un necesario apoyo al sector pesquero "que es uno de los que principalmente está sufriendo la invasión de esta alga porque le destroza los aparejos, porque no puede dedicarse a su actividad principal que es la pesca".

Quintana ha explicado que, en esa línea, el PP ha llevado a cabo varias iniciativas tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo para abordar el problema. Entre ellas, ha subrayado el papel de Carmen Crespo, eurodiputada popular y presidenta de la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, que ha elevado una iniciativa "para conseguir que también en el Parlamento Europeo conozcan el problema y busquen alguna solución para conseguir financiación no sólo para los ayuntamientos, sino también para poder poner en marcha esos proyectos que generan beneficios económicos".

Además, ha adelantado que el PP en el Congreso presentará una nueva propuesta, que se suma a otras dos registradas desde 2025, para pedir al Gobierno mayor implicación en la lucha contra el alga asiática. La intención del PP, según ha explicado, es que se pida que se traslade la dimensión de este problema a Bruselas para hacer conciencia sobre la gravedad del problema.

"Lo que pretendemos es que exista una financiación para poder resolver el problema que tienen en estos momentos los ayuntamientos que tienen que hacerse cargo de la gestión de un residuo y también que haya líneas de ayudas a empresas para desarrollar proyectos que valoricen el alga invasora", ha indicado.

Por su parte, José Antonio Santos ha puesto en relieve la gravedad del problema del alga asiática que afecta al municipio, señalando que, hasta el momento, "sólo existe interés y colaboración por parte de la Junta de Andalucía y Diputación en la lucha contra las consecuencias derivadas de la especie invasora" y lamentando la "falta de apoyo por parte del Gobierno para hacer frente a una situación que a nivel local no se puede afrontar en solitario".