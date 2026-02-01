El PP pregunta al Gobierno por los medios de la Guardia Civil ante el aumento de narcolanchas en Sancti Petri en Cádiz

Archivo - Narcolancha interceptada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Senado, a través de la senadora gaditana Teresa Ruiz-Sillero, ha preguntado al Gobierno, con ruego de respuesta escrita, por los medios humanos y materiales para la Guardia Civil ante el aumento de narcolanchas en el caño de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), "que incluso buscan allí refugio durante los temporales de invierno".

En la pregunta, recogida por Europa Press, la senadora se interesa por saber "qué medios humanos y materiales se incrementaron para la comandancia de la Guardia Civil de Chiclana en el año 2025", así como por la "previsión de incremento de medios humanos y materiales para el 2026, más allá de la planificación de la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil".

Cabe recordar que el PP recientemente exigió al Gobierno que "se tome en serio" la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, acusándolo de "negacionismo" en relación a "la magnitud que está tomando el narcotráfico con situaciones cada vez más graves y agresivas que se están extendiendo a toda la costa".

En este sentido, pidió también que dotara a los Cuerpos de Seguridad "de los medios necesarios" para hacer frente a "la realidad del narcotráfico que nada tiene que ver con sus estadísticas".

Además, el PP de Barbate ha denunciado este mismo mes de enero la falta de medios y "la dejadez" del Gobierno de España ante "la reiterada presencia de narcolanchas" en el litoral gaditano, acusando al Ejecutivo central de "minimizar" una situación que han considerado "grave y sostenida en el tiempo".