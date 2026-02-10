El PP pregunta en el Senado por las compensaciones militares a Barbate (Cádiz)

Archivo - La senadora del PP, Teresa Ruiz-Sillero, durante un pleno en el Senado. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha señalado que quiere forzar "el pronunciamiento y compromiso" del Gobierno con la reivindicación del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) de recibir compensaciones económicas por las servidumbres militares que tiene por la presencia del Campo del Retín en su término municipal y, por ello, va a trasladar la petición esta semana al Senado.

Según ha explicado en una nota, lo hará a través de la senadora Teresa Ruiz-Sillero, que este miércoles hará una pregunta oral a la secretaria de Estado de Defensa en la comisión de Defensa para pedir información sobre las previsiones de fijar una compensación económica por la servidumbre militar del campo de adiestramiento de la Sierra de Retín al municipio de Barbate.

Ruiz-Sillero ha recordado que se trata de una reclamación que el Ayuntamiento de Barbate lleva realizando años, sin que por parte del Ministerio de Defensa "se haya dado respuesta alguna más que dar largas y eludir el pago de compensaciones económicas".

"Igual que hay ciudades con campos de adiestramiento que son compensadas económicamente como el caso del Polígono de Tiro de Las Bardenas o Rota, Morón e incluso algunas poblaciones limítrofes por las bases estadounidenses, es justo que Barbate también reciba una contraprestación económica", ha afirmado.

Así, ha recordado que Barbate tiene un 39% de su término municipal afectado por servidumbres militares y desde que en 1982 se expropiaron los terrenos de la Sierra del Retín para pasar a ser de interés los fines de la defensa nacional y crear un campo de maniobras militares. "A pesar de todas las iniciativas que se han impulsado para que se atiendan las peculiaridades y servidumbres de Barbate, todas han caído hasta ahora en saco roto", ha apuntado.

Por ello, ha manifestado finalmente que "es necesario que el Gobierno se comprometa con el Plan de Especial Singularidad presentado por el Ayuntamiento de Barbate que, entre otras medidas, incluye el cobro de compensaciones económicas por la servidumbre militares de El Retín".