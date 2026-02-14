Pregón Carnaval Cádiz 2026: cuándo y dónde es el discurso de Manu Sánchez en la Plaza de San Antonio

DSAS3 (de Jesús Bienvenido) gana el primer premio en la modalidad de comparsa. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una vez concluido el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, Cádiz se adentra de lleno en una de las semanas más intensas y esperadas del año. La Tacita de Plata comienza a vibrar al ritmo de pitos y coplas, y uno de los actos que simboliza el arranque del carnaval en la calle es el Pregón, que en esta edición estará protagonizado por el presentador, humorista, actor y empresario Manu Sánchez.

La cita tendrá lugar este sábado, a las 20,30 horas, en la Plaza de San Antonio. Allí, Manu Sánchez recibirá el testigo de manos del cantante Antoñito Molina, encargado de pronunciar el pregón del Carnaval gaditano en 2025.

Natural de Dos Hermanas (Sevilla), el comunicador cuenta con una amplia trayectoria en televisión, tanto en el ámbito autonómico como nacional. Desde 2019 se sitúa al frente del programa 'Tierra de Talento' en Canal Sur, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de la cadena.

Su vinculación con el Carnaval de Cádiz es estrecha y prolongada en el tiempo, ya que durante cerca de dos décadas ha ejercido como presentador y comentarista de las retransmisiones del COAC en Canal Sur TV, convirtiéndose en una voz habitual para los aficionados a la fiesta.