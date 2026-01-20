La presa de Guadarranque (Cádiz) vuelve a desembalsar agua en previsión de las próximas lluvias

Desembalse de agua en el pantano de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz) el pasado 7 de enero. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El embalse de Guadarranque, en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), va a proceder este martes 20 de enero a la apertura de un desagüe de fondo para desembalsar agua en previsión de las lluvias que se esperan en los próximos días.

De esta manera lo ha informado la Junta de Andalucía, detallando que este procedimiento se mantendrá durante 24 horas y que el caudal desembalsado será de 40 metros cúbicos por segundo (m3/s).

El objetivo de esta acción es que el embalse se quede en torno a un 90% de su capacidad y recuperar el volumen de resguardo de la presa en caso de nuevas lluvias que aporten agua a esta infraestructura hídrica.

Desde el Ayuntamiento de Castellar se ha activado el Plan de Emergencia Local en Fase de Preemergencia, y se ha pedido a la ciudadanía que tengan "precaución" y eviten transitar por las márgenes del río Guadarranque, ante posibles subidas de su caudal.

Cabe recordar que el pasado 7 de enero ya se realizó una maniobra similar para desembalsar agua, después de que este embalse llegase al 100% de su volumen por las abundantes lluvias de la borrasca 'Francis'.