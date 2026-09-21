La presidenta del Parlamento andaluz rubrica un "compromiso con el Ayuntamiento, la ciudad de Jerez y los jerezanos"

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, saluda a miembros de la corporación municipal durante la visita institucional. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado este lunes una visita institucional al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se ha reunido con su alcaldesa, María José García-Pelayo, que también es la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y ha rubricado su "compromiso" con la ciudad y los jerezanos.

"Muy orgullosa de ser jerezana e ir por todos los rincones de Andalucía diciendo que soy de Jerez", ha manifestado Mestre tras saludar a la Corporación municipal y al resto de autoridades en el Salón Noble del Consistorio y firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento jerezano, según ha indicado en una nota el Parlamento andaluz.

Mestre ha argumentado que su presencia como presidenta de la Cámara representa "la unidad que debe haber entre las Instituciones, en este caso el Parlamento y el Ayuntamiento", y ha transmitido "un mensaje de trabajo, de sacrificio para resolver los problemas de los jerezanos, de lealtad institucional y de lealtad a la ciudadanía, porque es responsabilidad gobernar para todos". "El Parlamento de Andalucía es la casa de todos los andaluces y estamos obligados a llegar a puntos de encuentro en aras del consenso y en aras de llegar a acuerdos", ha añadido.

La presidenta ha recalcado que "Jerez necesita un mimo especial al tratarse de una ciudad muy grande que requiere de mucho compromiso, de mucha inversión y de mucha sensibilidad para que a todos los jerezanos les vaya mejor, por eso el Ayuntamiento y el Parlamento hoy se comprometen a trabajar conjuntamente, algo que para mí como jerezana es un motivo mayor de orgullo", ha explicado.

Ana Mestre ha concluido recordando que Jerez vivirá muy pronto "unas fechas muy especiales como son las Fiestas de Otoño, con una oferta cultural que mantiene vivas las tradiciones". Con esta presencia en tierras jerezanas, la presidenta de la Cámara autonómica ha continuado con las visitas institucionales a ayuntamientos andaluces, tras las realizadas al de Cádiz, Sevilla y Granada, ha recordado.