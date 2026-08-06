El primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar (Cádiz) arranca este sábado con cuatro pruebas y 27 equinos

Archivo - Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. A 7 de agosto de 2025 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La 181 edición de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) iniciará este sábado 8 de agosto su primer ciclo, con una jornada en la que un total de 27 equinos disputarán cuatro pruebas en la playa de las Piletas.

El primer ciclo de este evento hípico, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional, se celebrará los días 8, 9 y 10 de agosto con un total de 12 premios a competición, según informa la organización en una nota.

Respecto a esta primera jornada de sábado, que abre la temporada de 2026, la primera prueba arrancará a las 18,00 horas con el premio Memorial Jesús Ruiz Berlanga, dotado con 7.650 euros en premios. Se correrá sobre una distancia de 1.400 metros y tomarán parte cinco caballos.

La segunda carrera del día, dotada con 9.350 euros, es el premio Grupo Indeso, en el que participarán seis pura sangre que tendrán que recorrer una distancia de 1.400 metros. Esta carrera está reservada para amazonas y gentlemen.

La tercera prueba de la tarde será el premio Diputación Provincial de Cádiz, que cuenta con 8.500 euros para premios. Se correrá sobre una distancia de 1.600 metros y contará con seis caballos participantes.

La jornada inaugural en la playa de las Piletas de Sanlúcar de este año se cerrará con la cuarta prueba del programa, el premio Vaus, dotado con 7.650 euros en premios y en el que tomarán parte diez caballos, que tendrán que recorrer una distancia de 1.600 metros.

Un año más estarán en Sanlúcar cuadras "de renombre" como, Los Niños, La Mata, Soñador, Río Cubas, Tinerfe y Díaz Ramos. En cuanto a las montas, se contarán en las playas sanluqueñas para este primer día con el portugués Ricardo Sousa y el argentino Nico Valle, además de Jaime Gelabert, Cristina Pérez y Denisa Sikorová. También competirán los gentleman y amazonas Diego Sarabia, Pablo Laborde y Sara Giavarini, entre otros.

Además de los cuatro del primer día, se correrán en este ciclo el premio Schweppes, Lexus Jerez, Las Dunas Shopping, Fundación Unicaja, Helvetia Seguros y los Hipódromos de San Sebastián, Madrid y Dos Hermanas.

Las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda tendrán su continuidad en el segundo ciclo, con la celebración de 14 pruebas los días 21, 22 y 23 de agosto, en los que se disputarán los tradicionales grandes premios de la temporada, como son el Andalucía y el Ciudad de Sanlúcar.