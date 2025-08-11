Primeros desalojos preventivos de viviendas en Atlanterra por el avance del incendio de Tarifa (Cádiz)

TARIFA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha informado de que se están produciendo los primeros desalojos preventivos en la zona de Atlanterra debido al avance del incendio declarado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata, cercano a la playa Bolonia.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en un mensaje en su perfil de Facebook y lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que han señalado que los vecinos de la zona se están marchando de manera voluntaria debido a la afectación del denso humo que provoca el fuego.

Además, se están produciendo complicaciones de tráfico en la zona, debido a los vehículos que se encontraban en las playas y chiringuitos y están tratando de abandonar el lugar por el riesgo del humo y del propio incendio.

Poco antes de las 15,00 horas la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). Así lo comunicaba el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que además pedía "mucha precaución" a quienes se encuentren en la zona.

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

Efectivos del Plan Infoca han ampliado los medios aéreos y terrestres desplegados en la zona para tratar de controlar el incendio. Así, se ha pasado de cinco medios aéreos a los 14 actuales, con tres helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero, además de dos aviones anfibios ligeros, cuatro aviones de carga en tierra y un avión de coordinación.

Por tierra hay desplegadas cinco vehículos autobombas, cuatro Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, cuatro agentes de medio ambiente, dos Brigadas de Investigación de Incendio Forestales y un Grupo Regional de Mando.

También hay una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

El viento está soplando con intensidad en la zona, con vientos de levante de 30-35 kilómetros por hora y rachas de 45 a 50 km/h sin que haya previsión de variación.

A los efectivos del Infoca les acompañan agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y de los parques de Tarifa y Algeciras del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, que está interviniendo con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza.

El Ayuntamiento de Tarifa ha asegurado en sus redes sociales que "preocupan la intensidad y dirección del viento", que puede hacer que el humo llegue a zonas de chiringuitos y playas. Es por eso que se ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial.