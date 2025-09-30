A prisión como autor de tres robos en las instalaciones de un club deportivo de Jerez (Cádiz)

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido al presunto autor de tres robos con fuerza realizados en apenas tres semanas en las instalaciones de un conocido club deportivo ubicado en el distrito sur de Jerez de la Frontera, el cual ha ingresado en prisión provisional por estos hechos.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el presunto responsable de los hechos fue descubierto después de ejecutar el último de los delitos y trataba de huir del lugar.

Las instalaciones deportivas se estaban viendo afectadas por los robos acaecidos por un individuo o individuos que, al parecer, disponían de "información clave" sobre los accesos y sistemas de seguridad del recinto. Eso les valía para adentrarse en las mismas durante las horas nocturnas, apropiarse del dinero en metálico y de objetos de valor que pudieran localizar.

Desde la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez se inició una investigación orientada a identificar y detener al autor de los hechos, a la vez que se intensificaba la presencia policial uniformada en la zona al efecto de prevenir nuevos hechos delictivos.

Sobre las 03,00 horas de la madrugada del pasado martes 23 de septiembre volvían a saltar las alarmas del club social, por lo que rápidamente se personó en el lugar un vehículo radio patrulla que se encontraba cerca. Allí, los agentes lograron interceptar al presunto autor de los hechos después de que éste saltara un muro de más de tres metros de altura tratando de huir.

Los agentes procedieron a la detención del sujeto tras lograr alcanzarlo y fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez como presunto responsable de cuatro delitos de robo con fuerza, el que acababa de cometer, otros dos previos en las mismas instalaciones de la que los investigadores de la Brigada de Policía Judicial ya habían recabado pruebas suficientes sobre su autoría, así como del robo de una motocicleta a principios de septiembre.

El detenido permaneció en la zona de detención de las dependencias policiales hasta que pasó a disposición de la autoridad judicial en funciones de guardia, cuyo titular decreto la prisión provisional.