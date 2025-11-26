A prisión el presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto (Cádiz)

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María (Cádiz), en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido como presunto autor de la muerte de una mujer de 72 años en Valdelagrana.

Según ha indicado el TSJA, durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración e inicialmente, se le atribuyen presuntos delitos de homicidio y robo con violencia. No obstante, la causa se encuentra bajo secreto.

Cabe recordar que el cuerpo de la mujer fue hallado a mediodía de este pasado domingo 23 de noviembre en el interior del chalé donde residía en Valdelagrana, con signos de violencia. Las primeras hipótesis apuntaban a una muerte a consecuencia de un robo en su domicilio.

El detenido es un hombre que al parecer tenía "confianza" con la víctima y le hacía trabajos de mantenimiento y limpieza en el jardín y en la casa, según avanza La Voz de Cádiz, que apunta además a que la Policía busca a otro sospechoso, investigado por su presunta participación en estos hechos.

Además, se señala que los agentes que investigan el suceso hallaron una caja fuerte abierta en la vivienda de la víctima, dando con ello fuerza a la hipótesis del robo.