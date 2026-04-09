En prisión tras robar a punta de navaja a una mujer de 83 años en el portal de su casa en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz, adscritos a la Comisaría Local de Algeciras, han detenido a un varón de 50 años que ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre una mujer de 83 años de edad a la que supuestamente amenazó con una navaja cuando ésta accedía al portal de su domicilio.

La Policía ha informado en una nota de que los hechos tuvieron lugar el 29 de marzo, sobre las 16,30 horas, cuando el individuo se aproximó a la víctima solicitándole dinero. Ante la negativa de la mujer, el ya detenido accedió tras ella al interior del portal, abordándola por la espalda.

El presunto autor, esgrimiendo una navaja, cortó una de las asas del bolso con la intención de robárselo, sin embargo, la víctima, pese a su avanzada edad, trató de impedir el robo, iniciando un forcejeo durante el cual fue empujada y cayó al suelo.

Finalmente, el agresor logró arrebatarle el bolso y se marchó, dejando a la mujer con lesiones en la rodilla como consecuencia de la violencia ejercida sobre ella. Tras recuperarse parcialmente, salió en busca de ayuda, aunque sin poder localizar a ninguna persona en las inmediaciones.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, los policías nacionales iniciaron una investigación para el esclarecimiento del delito dada la especial gravedad del mismo, tanto por el uso de violencia como por la vulnerabilidad de la víctima.

Las gestiones practicadas permitieron la rápida y plena identificación del autor, quien fue localizado en una vivienda de una barriada de la ciudad algecireña, donde, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga sin éxito, ya que fue inmediatamente interceptado y detenido.

Durante su estancia en dependencias policiales, el detenido reconoció los hechos. Como se ha indicado, cuenta con nueve detenciones anteriores, varias de ellas por delitos de similar naturaleza, lo que evidencia su carácter reincidente.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Botafuegos.