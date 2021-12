Los procuradores sacan a subasta los antiguos terrenos de Delphi en Puerto Real (Cádiz) por más de 6,7 millones

PUERTO REAL (CÁDIZ), 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) a través de su plataforma 'www.subastasprocuradores.com' ofrece en subasta extrajudicial, un conjunto de parcelas con construcciones de carácter industrial en el polígono industrial 'El Trocadero', en concreto los antiguos de terrenos de Delphi, por un valor conjunto que supera los 6,7 millones de euros.

Según indica la información de la plataforma recogida por Europa Press, la subasta, que está activa desde el pasado 9 de diciembre, finalizará el próximo 17 de enero a las 18,00 horas.

Para poder participar en esta subasta, es necesario registrarse en la plataforma de subastas, siendo necesario el ingreso de un depósito de 201.734, que se devolverá íntegramente si no saliese adjudicatario del activo. Además, la oferta no tiene establecido un precio mínimo para el inicio de las pujas, por lo que los participantes pueden iniciar sus posturas a partir de un euro, si bien será la Administración Concursal quien, a la finalización, se pronunciará sobre la admisión o no de las ofertas.

Para conocer toda la información sobre esta subasta, así como sus condiciones particulares, se puede acceder a través del enlace:

'www.subastasprocuradores.com/subastas/byv89pcgv7mvrc9g#salef...'

Ahí se detalla la localización de cada parcela, la situación urbanística, medioambiental y jurídica, así como la documentación de cada una de ellas en cuanto a fichas catastrales y notas simples.

Los Colegios de Procuradores a través de la plataforma tecnológica 'Subastas Procuradores' colaboran con la Administración de Justicia y ofrecen su tecnología y experiencia en la enajenación de bienes procedentes de concursos de acreedores.

A través de esta plataforma electrónica de los Procuradores pueden gestionarse ventas y subastas de bienes afectos a concursos de acreedores, ejecuciones dinerarias, ejecuciones hipotecarias, procesos de división de cosa común y demás procesos civiles, procedimientos de jurisdicción voluntaria, procedimientos penales y laborales y procedimientos administrativos de apremio.

Para ello es necesario inscribirse en la plataforma on line mediante un certificado electrónico o rellenar un sencillo formulario tipo, pudiéndose conocer más detalles de los bienes que aparecen en el portal, todo bajo rigurosos parámetros de seguridad y transparencia.