Prolibertas y Fundación Moeve promueven la inserción laboral de personas vulnerables y jóvenes migrantes en Algeciras

Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en Cádiz, en una visita a Prolibertas en Algeciras (Cádiz), entidad ganadora del Premio al Valor Social 2025 por su proyecto 'Semillas de Oportunidad'. - FUNDACIÓN MOEVE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Fundación Moeve ha visitado las instalaciones de Prolibertas en Algeciras (Cádiz), entidad ganadora del Premio al Valor Social 2025 por su proyecto 'Semillas de Oportunidad', que supone una apuesta por la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente jóvenes migrantes, a través de itinerarios personalizados que combinan formación, acompañamiento y desarrollo personal.

La iniciativa promueve la adquisición de competencias profesionales en sectores con alta empleabilidad como la hostelería, al tiempo que incorpora la sostenibilidad como eje transversal mediante el aprendizaje práctico, el uso de recursos eficientes y la participación en actividades vinculadas al cuidado del entorno, favoreciendo así la autonomía, la integración social y el acceso a nuevas oportunidades de futuro, ha señalado la fundación en una nota.

Mediante esta iniciativa, la entidad, con el apoyo de voluntarios de Fundación Moeve, ha facilitado la formación de personas en situación de vulnerabilidad en ámbitos con alta empleabilidad, incorporando además conocimientos y prácticas sostenibles aplicables a su día a día.

Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en Cádiz, ha destacado que "generar oportunidades reales para las personas más vulnerables es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva".

En ese sentido, ha señalado que proyectos como 'Semillas de Oportunidad' permiten ofrecer itinerarios adaptados que favorecen la inclusión sociolaboral, especialmente de jóvenes, destacando la incorporación de la sostenibilidad como "un elemento clave en su desarrollo personal y profesional".

"Para Fundación Moeve es fundamental apoyar iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de las personas y fortalecer el tejido social de nuestro entorno", ha argumentado Estrella Blanco.

Por su parte, desde la Coordinación y Gestión de Proyectos de Prolibertas Algeciras, María Villanueva Rodríguez, ha señalado que este proyecto "pone a la persona en el centro, acompañándola en su proceso hacia la autonomía desde un enfoque integral que combina formación, sostenibilidad y desarrollo personal".

La colaboración con Fundación Moeve, ha añadido, "refuerza nuestra capacidad para generar oportunidades reales de inclusión y construir itinerarios adaptados a las necesidades del mercado laboral y de cada participante".

Los Premios al Valor Social Estos galardones son una de las iniciativas más destacadas de Fundación Moeve. El objetivo es apoyar a las personas, colectivos y sectores menos favorecidos, impulsar los valores solidarios y promover el desarrollo educativo y la sostenibilidad, implicando a los profesionales de Moeve, que apadrinan los programas que las asociaciones del Campo de Gibraltar presentan a los Premios al Valor Social. La próxima convocatoria será en septiembre de 2026.