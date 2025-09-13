La provincia de Cádiz cerró agosto con 33.619 empresas en la Seguridad Social y gana más de 1.400 en lo que va de año

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de agosto de 2025 con un total de 33.619 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.268, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 108 con 250 o más asalariados, lo que suponen 286 empresas más con respecto al mismo mes de 2024 y 1.426 más desde que comenzó 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente un total de 26.430 pertenecen al sector servicios, siendo 8.078 de comercio al por mayor y al por menor y a reparación de vehículos de motor y motocicletas, 6.035 de hostelería, 1.922 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.724 de transporte y almacenamiento o 1.398 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, 3.213 pertenecen al sector de la construcción. Por su parte, el sector industria terminó agosto con 1.960 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 2.016.

Por su parte, el total del número de trabajadores asciende a 330.689 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (258.395), con 57.131 en la hostelería, 54.403 en comercio al por mayor y al por menor y en reparación de vehículos de motor y motocicletas, 46.483 en actividades sanitarias y de servicios sociales o 21.007 en educación.

En el sector industria se sitúan un total de 39.269 trabajadores, de los que 32.740 pertenecen a la industria manufacturera y 5.587 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 24.230 trabajan en el sector de la construcción y 8.795 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.