La provincia de Cádiz cerró enero con 32.006 empresas en la Seguridad Social y pierde más de 550 el último mes

CÁDIZ 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de enero de 2026 con un total de 32.006 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.172, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 105 con 250 o más asalariados, lo que suponen 553 empresas menos con respecto al mes anterior, de las que 210 eran de uno o dos asalariados.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente un total de 25.169 empresas pertenecen al sector servicios, de las que actualmente 6.984 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 5.047 de hostelería, 1.919 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.666 de transporte y almacenamiento, 1.442 de actividades administrativas y servicios auxiliares o 1.400 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, 2.883 pertenecen al sector de la construcción. Por su parte, el sector industria terminó enero con 1.926 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 2.028.

Por su parte, el total del número de trabajadores asciende a 310.824 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (237.472), con 47.512 en comercio al por mayor y al por menor, 44.699 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 34.819 en la hostelería, 31.479 en educación o 25.528 en actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el sector industria se sitúan un total de 39.173 trabajadores, de los que 32.962 pertenecen a la industria manufacturera y 5.253 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 23.299 trabajan en el sector de la construcción y 10.880 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.