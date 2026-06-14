La provincia de Cádiz cerró mayo con 33.553 empresas en la Seguridad Social, 319 más que el mes anterior

Una persona trabaja en un laboratorio del Instituto de Medicina Legal. - Kike Rincón - Europa Press

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de mayo de 2026 con un total de 33.553 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.383, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 124 con 250 o más asalariados, lo que suponen 319 empresas más con respecto al mes anterior y 156 más que en el mismo mes del pasado año 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente 7.194 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 5.848 a hostelería, 3.119 a construcción, 1.920 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.920 de actividades administrativas y servicios auxiliares, 1.777 de transporte y almacenamiento o 1.408 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, el sector industria terminó mayo con 1.956 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 1.993, el sector de la construcción con 3.119 y el sector servicios, el más numeroso, finalizó mayo con 26.485 empresas.

Por su parte, el total del número de trabajadores ascendió en el mes de mayo a 341.289 en Cádiz, lo que supone un ascenso de 558 trabajadores más con respecto al mes anterior. La mayoría de ellos se ubican en el sector servicios (262.898), con 50.124 en la hostelería, 48.929 en comercio al por mayor y al por menor, 45.837 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 35.258 en educación o 27.287 en actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el sector industria se sitúan un total de 40.160 trabajadores, de los que 33.761 pertenecen a la industria manufacturera y 5.441 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 25.368 trabajan en el sector de la construcción y 12.863 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.