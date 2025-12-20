La provincia de Cádiz registra 10.597 muertes en 2024, 164 por Covid-19 y gripe

Archivo - Cádiz.-JerezAlDía.- Ayuntamiento ofrece asistencia a unas 30 personas sin hogar en días de altas temperaturas - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado durante 2024 un total de 10.597 muertes, 253 menos que el año anterior --2023--, de las cuales 164 fallecimientos se debieron a afecciones por Covid-19 y gripe. En concreto, se dieron 112 muertes en 2024 por Covid-19, 14 menos que en 2023, y 52 por influenza, que incluye gripe aviar y gripe A, cuando el año anterior fueron 37 muertes.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, durante el año 2024 se produjeron 169 muertes por tumores malignos en la mama y 23 por tumores malignos del cuello de útero.

Además, hubo tres fallecimientos derivados de complicaciones en la atención quirúrjica y médica, y seis más por otras causas externas y los efectos tardíos de la afección.

Las muertes por caídas accidentales se elevaron a 107 y hasta 37 más se dieron por accidentes de tráfico. A esto se añade que 54 personas perdieron la vida en la provincia de Cádiz por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, cuatro por homicidio y 114 por suicidio y autolesiones.

Respecto a enfermedades como Alzheimer, fueron 336 durante el año 2024 en la provincia gaditana, mientras que hubo 264 fallecimientos por enfermedades hipertensivas y 368 por insuficiencia del corazón.

Respecto a enfermedades concretas que afectan a hombres o mujeres, los tumores malignos de próstata han provocado 120 muertes, a lo que se suma dos más por tumores malignos en los órganos reproductores masculinos.

A nivel andaluz, la provincia de Cádiz es la tercera provincia de la comunidad con más fallecimientos durante 2024, por detrás de Sevilla y Málaga. En total, en Andalucía se registraron 73.401 muertes de residentes en Andalucía.