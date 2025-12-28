La provincia de Cádiz registra más de 370.000 pernoctaciones hoteleras en noviembre, 31.000 más que en 2024

Archivo - Turistas en la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado 372.704 pernoctaciones en sus hoteles durante el pasado mes de noviembre, lo que suponen 31.148 más que en el mismo mes del pasado año 2024. Por su parte, Cádiz y Jerez fueron los municipios de la provincia que más pernoctaciones registraron.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en la provincia gaditana la mayoría de las pernoctaciones fueron en esta ocasión de viajeros nacionales, con 328.844 por las 43.860 de los viajeros nacionales, siendo también superior el tiempo de estancia en los turistas nacionales que en los extranjeros con 2,6 frente a 1,6.

En cuanto al número de viajeros, la provincia de Cádiz registró un total de 155.201, de los que 128.530 procedían de España y 26.671 eran procedentes del extranjero.

La provincia de Cádiz ocupó el cuarto puesto en Andalucía tanto en número de pernoctaciones como de viajeros, por detrás de Málaga, que registró 1,2 millones de pernoctaciones y más de 390.000 viajeros, Sevilla y Granada.

En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que Cádiz capital fue la primera de la provincia y novena localidad andaluza con más pernoctaciones en el mes de noviembre, con un total de 51.311, seguido de Jerez, con 49.884 y El Puerto de Santa María con 31.009 pernoctaciones.