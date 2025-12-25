La provincia de Cádiz registró la creación de 236 nuevas sociedades mercantiles en noviembre, 81 más que el mes anterior

Viviendas en construcción. - EUROPA PRESS

CÁDIZ 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se ha situado en el mes de noviembre en 236, 81 más que las registradas en el mes anterior, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, noviembre de 2024, la variación se sitúa en ascenso, ya que se registraron entonces 161 empresas, 75 menos que en este 2025. En cuanto a la extinción de empresas, en noviembre de este año fueron un total de 45 sociedades, por 30 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el último mes noviembre, con un capital suscrito de 4.101.349 euros, 231 fueron constituida en régimen de sociedad limitada y una en sociedad anónima. Por su parte, hasta 49 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 31 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 25 en 'Construcción de edificios'; 33 en 'Actividades Inmobiliarias'; 18 en 'Actividades de construcción especializada'; y 15 en 'Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2024 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 1.882, lo que supuso la creación de 70 más que lo registrado durante el año 2023, en el que se crearon 1.812 empresas.