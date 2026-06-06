La provincia de Cádiz registró una temperatura media de 20,6 grados en mayo, considerado por la Aemet como un mes cálido

Archivo - Playa de Santa María del Mar en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de mayo fue de 20,6 grados centígrados, con un carácter térmico considerado como cálido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), siendo la quinta que registró la temperatura media más alta de todas las provincias andaluzas.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de mayo fue exactamente la misma que la del mismo mes del año 2025, considerado igualmente como un mes cálido y siendo también la quinta que registró la temperatura media de Andalucía.

En este mes de mayo Cádiz se situó por detrás de Sevilla, con 22,9 grados, Almería (21,4), Jaén (21) y Málaga (20,8) y por delante de Córdoba (20,5). Por su parte, Granada, con 18,9 grados, fue la provincia que registró la temperatura media más baja, aunque según la Aemet fue un mes muy cálido para la provincia granadina.

Y es que, según la Aemet, el mes de mayo, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter cálido en Andalucía, con una temperatura media de 19,2 grados, lo que supone un grado por encima del promedio, siendo el 50 mayo más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó por encima de la media de la comunidad autónoma con algo más de un grado y medio más. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de mayo con 11,3 litros por metro cuadrado, siendo considerado un mes seco.