La provincia de Cádiz sumó en diciembre 5.029 pernoctaciones en establecimientos de turismo rural, 400 más que en 2024

CÁDIZ 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Cádiz recibieron en diciembre de 2025 a un total de 2.204 huéspedes, que realizaron 5.029 pernoctaciones, lo que supone mejorar ligeramente los datos del año anterior, 2024, cuando vinieron 1.979 turistas con 4.615 noches. Así, en 2025 se superaron los registros del año pasado en unas 400 estancias más y algo más de 100 nuevos visitantes.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Press, la provincia de Cádiz fue en ese mes la séptima provincia elegida para este tipo de alojamientos, superando tan solo a Almería.

De este número global, 1.816 personas procedían de España mientras que el resto, 388, eran turistas extranjeros. En cuanto a pernoctaciones, el visitante nacional realizó prácticamente todas las registradas en diciembre, con 4.150 de ellas, mientras que 879 fueron del visitante de fuera.

Por zonas de turismo, el Parque Natural Sierra de Grazalema, que abarca las provincia de Cádiz y Málaga, sumó 1.955 turistas y 5.474 pernoctaciones, mientras que el Parque Natural de Los Alcornocales registró 1.206 huéspedes y 3.339 estancias en sus alojamientos de turismo rural.