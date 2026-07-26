La provincia de Cádiz supera el millón de pernoctaciones hoteleras en el mes de junio

Archivo - Una turista llegando a Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz alojaron en junio a un total de 328.469 turistas, de los que 244.996 eran de procedencia nacional. Todo ellos realizaron hasta 1.051.048 pernoctaciones, con una estancia media de 3,2 días.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, a nivel andaluz, Cádiz se situó en el tercer destino elegido por los visitantes por detrás de Málaga y Sevilla, aunque cabe resaltar que si se tienen en cuenta las pernoctaciones, la provincia gaditana fue la segunda solo por detrás de Málaga.

Por zonas turísticas, los hoteles de la Costa de la Luz de Cádiz recibieron a 273.785 visitantes, sumando un total de 273.785 pernoctaciones en junio, unos datos que hacen que esta zona de la provincia sea la segunda con más turistas, siendo únicamente superada por la Costa del Sol en Málaga.

Si se tienen en cuenta los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones, Chiclana de la Frontera ocupa la tercera posición de la lista andaluza. Los hoteles de esta localidad sumaron 58.047 turistas y 325.046 pernoctaciones, siendo la estancia media de 5,6 días.

En cuanto a puntos turísticos en general, Chiclana vuelve a ser el primer municipio de la provincia de Cádiz en esta lista, con esos más de 58.000 visitantes. A ella se suman, Conil de la Frontera con 30.394, que aparece como séptima localidad con más pernoctaciones registradas en junio. Por su parte, El Puerto aparece como la tercera localidad de la provincia con más pernoctaciones, con 100.572, seguida de Cádiz capital, con 94.744, Tarifa con 91.408, y Jerez con 81.038.