Un proyecto internacional sobre sonidos del océano convierte en un disco musical la acústica submarina de la UCA

Estacion de monitorizacion acustica del fondo marino - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigación desarrollada por la Universidad de Cádiz (UCA) en el ámbito de la acústica submarina ha trascendido el espacio científico para formar parte de una propuesta artística internacional centrada en los sonidos del océano.

Los registros acústicos obtenidos en proyectos de investigación del Instituto Universitario de Investigación Marina (Inmar) han servido de base para la creación de 'Tidal Shifts: Reimagine EP', un mini álbum compuesto por cuatro piezas musicales inspiradas en paisajes sonoros marinos reales, ha indicado la UCA en una nota.

La iniciativa forma parte del proyecto internacional de 'Music For The Sea', una ONG que promueve nuevas formas de conexión entre ciencia, arte y conservación marina.

El lanzamiento del mini álbum se ha producido coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, aunque el proyecto se enmarca en una línea de trabajo más amplia orientada a explorar cómo el sonido puede contribuir a sensibilizar sobre la vida marina y la necesidad de proteger los ecosistemas oceánicos.

El trabajo reúne a músicos y creadores sonoros de distintos países que han transformado grabaciones obtenidas en el medio marino en composiciones musicales originales.

Entre los materiales utilizados se encuentran registros acústicos recopilados por el equipo de investigación en acústica submarina del Inmar-UCA, liderado por las investigadoras Neus Pérez y Alba Márquez, cuyos trabajos se centran en el estudio del paisaje sonoro submarino y su aplicación a la conservación de los ecosistemas marinos.

La participación de la Universidad de Cádiz ha permitido incorporar a esta producción artística sonidos procedentes de investigaciones desarrolladas en el marco de distintos proyectos científicos relacionados con la monitorización acústica del océano.

El resultado es "una propuesta que invita a reflexionar sobre la relación con el medio marino y sobre la importancia de preservar unos ecosistemas cuya riqueza biológica y acústica continúa siendo, en gran medida, desconocida para la sociedad", según se ha resumido.

'Tidal Shifts: Reimagine EP' toma como inspiración el lema 'Reimagine: Beyond the World We Know, A New Relationship with our Ocean' y cuenta con la participación de artistas internacionales como IDRA, OORA Music, Vito Gatto, Kazuya Nagaya y Coco Francavilla, entre otros colaboradores.

El proyecto incorpora además una pieza audiovisual creada a partir de materiales empleados en 'Ray of Light', con música compuesta por Coco Francavilla junto a Indigo y Kazuya Nagaya.

Los beneficios generados por esta publicación se destinarán al apoyo de iniciativas internacionales de conservación marina, entre ellas 'Posidonia Soundscapes', una acción respaldada por la Unesco en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.

De forma paralela, se ha difundido una entrevista en formato pódcast protagonizada por las investigadoras Alba Márquez y Neus Pérez, en la que explican las investigaciones que actualmente desarrollan en acústica submarina e inteligencia artificial y cómo el sonido puede convertirse en una herramienta clave para comprender el estado de salud de los ecosistemas marinos.