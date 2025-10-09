PSOE alerta de "colapso" sanitario y pide datos "reales" sobre las afectadas por los fallos del cribado de mama en Cádiz

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado en la tarde de este jueves el "colapso en la sanidad pública" andaluza, una situación que ha sumido a "más de dos millones de mujeres andaluzas" en la incertidumbre por la falta de seguimiento en pruebas médicas preventivas. El dirigente socialista exige saber cuántas mujeres de la provincia de Cádiz han sufrido estos retrasos, qué consecuencias han tenido en su salud, si se ha producido algún fallecimiento y cuántos casos podrían haberse detectado a tiempo si la gestión hubiera sido diferente.

En este contexto, Ruiz Boix, que ha asistido esta tarde junto a miembros de la dirección provincial y local a la manifestación convocada por los colectivos de mujeres en la capital gaditana, ha insistido en que "no se trata solo de un error o negligencia, sino de un colapso provocado por la política del Gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por Juanma Moreno", a quien acusa de "no creer en la sanidad pública y de desviar más recursos a la sanidad privada".

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que "este jueves hemos conocido, a través de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, que al menos 200 mujeres del Hospital de Jerez serán llamadas. También se nos ha informado de algunos casos en el Hospital de Puerto Real". Ante esto, se ha preguntado "si hay más mujeres afectadas en otros centros como el Hospital de Cádiz, el de Algeciras, el de La Línea o en los hospitales concertados del Grupo Pascual".

"EL RESPONSABLE ES EL PRESIDENTE DE LA JUNTA"

En la misma línea, ha asegurado que "no nos creemos ya los datos de un gobierno nada transparente, de un gobierno opaco, que no ha sabido gestionar un programa que lleva funcionando desde hace ya más de tres décadas y que desgraciadamente, ha caído en manos de alguien que no cree en la sanidad pública como es Moreno, porque el responsable de esta situación ya no son ninguno de los tres consejeros de Salud y Consumo que ha tenido el Gobierno de Andalucía, sino que es el propio presidente".

Así, el líder del PSOE ha exigido que la Junta de Andalucía ofrezca "datos reales, transparentes y contrastados" por los técnicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para conocer la magnitud total de la afectación, sembrando dudas respecto a lo que pueda trascender por parte del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, "un político nada transparente".

En este sentido, ha subrayado que, teniendo en cuenta la población femenina mayor de 49 años incluida en el programa de seguimiento, así como el hecho de que se realizan 500.000 mamografías al año, Ruiz Boix ha estimado que "más de dos millones de mujeres viven ahora mismo con la incertidumbre generada por el fallo detectado en el sistema. Mujeres que no saben si su última prueba fue concluyente ni si recibieron la información en el tiempo adecuado".

"Queremos que esa información fluya, que sea transparente, de un programa que siempre ha funcionado bien, que ha sido ejemplo e imitado en otras comunidades autónomas y que de la mano de quien no cree en la sanidad pública, de quien cada vez destina y deriva más recursos a la sanidad privada, es cuando se ha producido este colapso", ha exigido.

"Transparencia para saber qué ocurre en la provincia de Cádiz, qué ocurre en Andalucía, cuál es el número de casos de mujeres afectadas y la cifra de víctimas", ha reclamado el dirigente socialista, que ha preguntado públicamente si "la falta de atención y seguimiento ha provocado que exista alguna mujer andaluza fallecida en este tiempo sin haber sido llamada a tiempo desde la primera prueba".

Finalmente, el dirigente del PSOE ha pedido un "plan de choque que sea real" y que, aunque el Gobierno ahora asegure que finalizará "antes del 30 de noviembre", sirva para "volver a recuperar cuanto antes la confianza, la certidumbre" de las mujeres andaluzas en el SAS.