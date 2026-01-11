El PSOE de Algeciras critica la "falta de dignidad política" de quienes se "prestan" a mantener a Landaluce como alcalde

El decretario de organización de la Ejecutiva local y viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Fran Fernández, en imagen de archivo. - PSOE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Ejecutiva del PSOE de Algeciras ha compartido en las últimas horas su "indignación" por la decisión de los 15 concejales del PP de seguir manteniendo como alcalde a José Ignacio Landaluce, que ya no sólo se encuentra fuera de ese partido, sino también del Grupo Municipal Popular, tras la denuncia presentada contra él ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y acoso sexual.

"Los algecireños y algecireñas decidieron en las urnas que la Alcaldía de la ciudad estuviera en manos del Partido Popular, ése fue el resultado de las elecciones municipales de 2023, y no se está respetando porque los concejales del PP, en el colmo de la indignidad política, se empeñan en mantener como alcalde a un señor que ya no está en su partido, que se ha tenido que ir porque está denunciado por presuntos delitos muy graves", ha señalado el secretario de organización de la Ejecutiva local y viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Fran Fernández a través de una nota de prensa.

En este sentido, ha añadido que "además, está intentando callar al resto de partidos políticos e incluso a medios de comunicación a base de amenazas", ha advertido, tras confirmarse en las últimas horas que Landaluce ya no pertenece oficialmente al Grupo Municipal Popular, aunque sigue presidiendo las juntas de gobierno, compartiendo agenda con "sus concejales" y ejerciendo como alcalde.

"Lo que está pasando en Algeciras es de una trilería política insostenible y bochornosa, es algo inaudito y la prueba más evidente de que al señor Landaluce le habrá importado mucho no hacerle daño a su partido, como dijo cuando dimitió, o le obligaron a dimitir, de sus cargos orgánicos, pero muy poco, por no decir nada, el daño que está haciendo a la imagen de la institución municipal y de la propia ciudad", ha lamentado Fernández.

En la misma línea, ha considerado que "si a Landaluce le importara realmente la imagen de Algeciras se iría, se centraría en su defensa o en lo que se tenga que centrar, y dejaría de dar el lamentable espectáculo que está dando, semana sí y semana también, desde que saltó a la luz pública todo este escándalo".

Desde la Ejecutiva local socialista se insiste en que "Algeciras no se merece seguir teniendo como alcalde a un político acorralado que únicamente se aferra al sillón por puro interés personal, para seguir intentando blanquear su imagen a base de fotitos, videos promocionales y propaganda pagada con dinero público, como hemos podido ver estas Navidades, con algunas situaciones que producen verdadera vergüenza ajena, por no decir otra cosa".

Por ello, desde el PSOE de Algeciras se añade que los concejales del PP siguen teniendo "en su mano" el "instrumento democrático" de la moción de censura, que les permitiría conservar la Alcaldía para su partido, contando con el respeto de los ediles socialistas a lo mandatado por la voluntad popular en las últimas elecciones municipales.

"Ellos sabrán por qué prefieren seguir sosteniendo a un alcalde 'no adscrito', a un ex dirigente del PP denunciado por presuntos delitos muy graves, que no tiene la decencia política de irse para no seguir perjudicando a Algeciras y a los que un día fueron sus compañeros, y que en la realidad del día a día sigue ejerciendo el 'ordeno y mando' sobre el gobierno municipal y sobre un partido que le ha retirado su confianza, al que ya no pertenece, y en el que ningún cargo a nivel provincial, regional, ni nacional ha sido capaz de dar la cara por él", ha señalado el viceportavoz socialista, que considera también que la ciudadanía algecireña tiene derecho a saber "qué está pasando en el Ayuntamiento".

"La situación actual es inaudita y sigue generando muchas dudas, no sabemos si lo que está pasando es que hay concejales del PP que se han sublevado contra las directrices de su propio partido, o si la realidad es que la orden del partido, a otros niveles, ha sido finalmente la de dejarlo todo como está. En cualquier caso, ambas opciones son igualmente bochornosas, así que instamos al Partido Popular, tanto a nivel provincial, como a nivel regional y nacional, a pronunciarse públicamente sobre todo este asunto, que dejen de dar la callada por respuesta, den la cara y digan por qué no utilizan los mecanismos democráticos que tienen a su disposición, que los tienen, para dejar de mantener a Landaluce en la Alcaldía de nuestra ciudad, cuando ya no lo mantienen en su partido", ha concluido el viceportavoz socialista.