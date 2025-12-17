El PSOE de Algeciras pide que se aclare "en calidad de qué" votará Landaluce este viernes en el pleno

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atiende a los medios en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal del PSOE de Algeciras (Cádiz) ha señalado que considera necesario que se aclare "en calidad de qué" votará el alcalde, José Ignacio Landaluce, en el pleno que se celebra en el Ayuntamiento algecireño este viernes, último del año.

En este sentido, en una nota, ha anunciado que ha registrado un escrito por el que insta a la Secretaría General del Ayuntamiento a requerir, tanto al portavoz del PP como a la Secretaría General del PP a nivel nacional, la certificación que "acredite" la "baja" del alcalde, José Ignacio Landaluce, como afiliado del PP, y que, una vez acreditada dicha circunstancia, proceda a declarar su condición de "concejal no adscrito", dando cuenta de ello al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Tras los últimos acontecimientos, y a escasos días de que se celebre el Pleno ordinario del mes de diciembre, los concejales del PSOE consideran necesario que se aclare si se encuentra ya considerado como "concejal no adscrito", con "todas las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, tanto políticas como económicas".

Así lo ha explicado el viceportavoz socialista en la Corporación municipal y secretario de organización del PSOE de Algeciras, Fran Fernández, señalando que "de no ser así, el Grupo Socialista reclama que se inicien las actuaciones pertinentes para subsanar tal circunstancia, reservándose el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, si no se atienden estas peticiones, más que justas y conformes a derecho".

En la parte expositiva del escrito registrado, el PSOE recuerda que la "suspensión provisional de militancia motu proprio" anunciada por el alcalde hace unos días "no se encuentra contemplada en los estatutos ni en la normativa interna del PP", formación política por la que José Ignacio Landaluce concurrió como candidato a las pasadas elecciones municipales.

"La suspensión temporal de militancia es una medida cautelar que puede ser adoptada únicamente por los órganos competentes del partido tras la instrucción del correspondiente expediente disciplinario, circunstancia que no consta que se haya producido", continúa explicando el Grupo Socialista en el escrito remitido al Secretario General del Ayuntamiento.

Además, argumenta también que "al no existir la figura de la 'auto-suspensión', y no mediar expediente disciplinario, como el propio partido ha hecho público, la manifestación de voluntad del alcalde debe ser calificada jurídicamente como una 'baja voluntaria' y, por ende, definitiva, de su formación política, con independencia de su teórica pretensión de regresar a la militancia de tal partido que ha abandonado, si se dieran determinadas circunstancias".

El Grupo Municipal Socialista de Algeciras expone también en su escrito que el artículo 3.3 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento (ROF) es "meridianamente claro" al establecer el procedimiento a seguir en estos casos, disponiendo que "la baja definitiva de un concejal en la formación electoral en cuya lista concurrió a las elecciones comportará la baja en el Grupo Municipal si la denominación por siglas de éste coincide con la empleada en la lista electoral".

Igualmente, el PSOE recuerda en su escrito que José Ignacio Landaluce no compareció como independiente en la lista electoral del PP (artículo 46.7 de la LOREG), "ni así se le puede considerar ahora, ya que no prevé la legislación vigente, ni mucho menos el ROM, la figura del concejal independiente posterior a la votación de las candidaturas en las correspondientes elecciones municipales".

Por ello, argumenta que según la jurisprudencia, con sentencias como la Sentencia 2020/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el "abandono voluntario" de la candidatura con la que se concurre a unas elecciones convierte a estos concejales en "concejales no adscritos" y "sin derecho a constituir un nuevo grupo".

Tras insistir en el hecho de que la figura del "independiente sobrevenido" no tiene cabida en el marco legal, la baja de un concejal en el partido político por el que fue elegido es un acto que, conforme a la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y al ROM de Algeciras "le desvincula del grupo municipal" y le atribuye "automáticamente" la condición de concejal no adscrito.

"Cualquier intento de permanecer en el grupo original bajo una nueva denominación carece de amparo normativo y jurisprudencial" y "contraviene el espíritu de la legislación citada", que "busca proteger la coherencia entre el resultado electoral y la composición política de la Corporación durante todo el mandato", ha añadido.

En el caso concreto de Landaluce, el Grupo Socialista ha insistido en que "en ningún caso puede permitirse que siga siendo concejal adscrito a un grupo político, el PP, formado por la candidatura de un partido al que ya no pertenece". "Obviar ello significaría un auténtico fraude de Ley", ha concluido el PSOE.