PSOE apunta que ampliar la pista del aeropuerto de Jerez se estudiaría si alguna compañía opera un vuelo de largo radio

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, Mamen Sánchez, ha explicado que el nuevo plan de infraestructuras de Aena, el DORA III, contempla un periodo de consultas con las aerolíneas, administraciones y agentes económicos del territorio. En este sentido, ha señalado que una ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), con un coste de 47 millones de euros, "solo se estudiaría si alguna compañía aérea, en el marco de esas consultas, comunica a Aena su intención de operar un vuelo de largo radio".

En una nota, Sánchez ha incidido por tanto en que serán las compañías aéreas las que tendrán que trasladar también las necesidades de inversión que ellas quieren en el aeropuerto de Jerez. "Con las necesidades que proponga las compañías aéreas y las consulta a las administraciones territoriales, se estudia por Aena y se incorporará al documento DORA III", ha añadido.

Además, ha asegurado que "de hoy hacia atrás no ha habido ninguna compañía aérea que haya comunicado a Aena que va a operar en Jerez un vuelo de largo radio, que sería los que necesitara de la ampliación de pistas, y que son los vuelos de más de siete horas, como un Jerez-Nueva York". No obstante, ha afirmado que, "si en las consultas de los meses siguientes hay alguna compañía que quiera venir a Jerez para hacer ese tipo de vuelos, y con garantía de permanencia, será cuando Aena tenga que estudiar la ampliación de una pista que cuesta 47 millones de euros".

La diputada socialista ha recordado que "la ley del PP, de 2014, dice que las inversiones tienen que ser sostenibles económicamente, por tanto, ser rentable, es decir, se hace una obra porque va a tener uso y se va a rentabilizar". Así, ha instado a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a que "si sabe de una o varias compañías de largo radio que quieran venir a Jerez ya está tardando en decir qué compañía aérea es y qué ruta quiere hacer y si no lo hace, miente como siempre".

Sánchez ha criticado la "doble moral" de la alcaldesa, ya que "sus acusaciones se basan en un modelo de inversión establecido por el propio PP en la Ley 18/2014, aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy, que reguló la privatización parcial de Aena". Además, ha asegurado que "quien siempre ha invertido en el aeropuerto de Jerez, de verdad, han sido los gobiernos socialistas", señalando que en el periodo de 2018 a 2024 las inversiones del Gobierno han sido de 27,5 millones de euros, "muy superior a los 11,2 millones invertidos durante las legislaturas de Rajoy".

Con respecto a la ampliación del aeropuerto ha incidido que "ya está incluida en el Plan Director aprobado por el Gobierno desde 2022", insistiendo no obstante en que "la ley que regula las inversiones en los aeropuertos, una normativa del PP, establece que las inversiones deben ser rentables y sostenibles, basadas en el número de pasajeros y con un proceso de consulta con las administraciones públicas y las compañías aéreas". Un periodo de consulta, que según ha apuntado, comienza ya con las aerolíneas y en marzo para las administraciones como el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía, así como a los agentes económicos del territorio.