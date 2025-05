El PSOE asegura que hay un "clamor" en la Janda para que el HAR de Vejer (Cádiz) "deje de ser un hospital a medio gas"

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha asegurado que hay un "clamor" en la Janda para que el Hospital de Alta Resolución (HAR) de Vejer de la Frontera (Cádiz) "deje de ser un hospital a medio gas", por lo que se ha concentrado a las puertas del centro hospitalario para, por parte del vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en Diputación, Javier Pizarro, advertir al PP y a la Junta "que este no es el camino".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en la concentración también han estado profesionales, sindicatos, mareas blancas, representantes de partidos políticos como Andalucía por Sí, Siempre Conil e IU, así como vecinos de la comarca de la Janda y colectivos sociales.

"El PP tiene un plan que no es casual, no son casualidades las listas de espera, ni es casualidad que no cubran las bajas o las vacaciones de los sanitarios o los contratos de un mes, y solo tiene un objetivo y es que la gente acuda a la sanidad privada", ha indicado Pizarro antes de insistir en la idea de "los seguros privados que no paran de crecer a nuestro alrededor".

Según Pizarro, "el PP está intentando hacer pensar a la gente que la sanidad privada es mejor que la pública y no se puede permitir que ese plan consiga su fin". "Cuando nos demos cuenta y la sanidad privada esté colapsada, como sucede en Madrid hace muchos años con ese modelo que está copiando Andalucía, y la gente vuelva a la sanidad pública porque no puedan mantener esos seguros privados, nos daremos cuenta de que la sanidad pública está vacía y no será capaz de atender a la población gaditana", ha manifestado Pizarro, destacando la importancia de hacer presión "todos unidos" con concentraciones como frente "al PP de Juanmaloharía que se ha quedado solo en la pancarta".

Pizarro ha asegurado que "este hospital nació con una función que era descongestionar el de Puerto Real y no está cumpliendo su objetivo porque no tiene personal, no tiene medios, ni recursos, ni gente que cuide a los ciudadanos de la Janda y ahora en verano la población se triplica de 70.000 a más de 200.000 personas en la zona".

Por su parte, el alcalde de Vejer, Antonio González, ha reprochado al PP que "las excusas quedaron atrás, las promesas quedaron atrás y ahora hay que ponerse la tarea de los hechos y este hospital lamentablemente ni es Hospital, ni es de Alta Resolución y cada día da menos servicios a los vecinos de la comarca de la Janda teniendo que coger las maletas para ir a Puerto Real que es adonde nos derivan".

"No podemos normalizar lo que no es normal, como que después de tantos años tengamos este hospital en boca de todo el mundo por las carencias, las faltas estructurales, la falta de planificación y de coordinación y es un punto importante hacerle ver a los que tienen la capacidad de dar respuesta, que den respuestas ya porque no se puede permitir", ha expuesto.