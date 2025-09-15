PSOE de Cádiz abre expediente a una edil de Arcos por un supuesto "amaño" en unas oposiciones locales cuando gobernaba

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha indicado este lunes que el partido ha abierto un expediente informativo a María José González, edil en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera que está siendo investigada por el supuesto "amaño" de unas oposiciones municipales cuando era delegada de Hacienda y Personal a cambio presuntamente de votos en las siguientes elecciones locales en 2019.

En rueda de prensa, Cornejo ha señalado que tuvieron conocimiento de estos hechos "por un medio de comunicación" y que tras eso, y "como marcan los estatutos" del PSOE, se le ha abierto un expediente informativo desde la Ejecutiva provincial, en coordinación con la Federal y la Regional.

"Tenemos una compañera en diligencias previas y el partido tiene la obligación, porque así lo marcan los estatutos, de pedir explicaciones y saber qué ha pasado en este asunto", ha argumentado el secretario de Organización de los socialistas gaditanos.

En ese sentido, ha aseverado que el PSOE actúa "según marcan los estatutos" y "siempre con respeto por supuesto a la justicia", aunque señalando que desde el partido también están recabando información para este expediente.

El caso saltó a la luz la semana pasada, cuando ABC publicó una serie de audios en los que presuntamente la concejala del PSOE en Arcos hablaba sobre adjudicar una plaza de funcionaria interina en el consistorio en unas oposiciones municipales a cambio de la compra de votos para las elecciones locales de 2019, que ganó el PSOE.

Desde Airpo (Alternativa Independiente Progresistas), partido que gobierna en coalición con el PP de Arcos, su portavoz Leopoldo Pérez ha informado de que se solicitará en el próximo pleno municipal la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez (PP), confirmaba la semana pasada en rueda de prensa que la documentación relativa a ese expediente "no está" en el Ayuntamiento, y que el Juzgado de Arcos ha solicitado información al respecto para las diligencias que están llevando a cabo.