El PSOE de Cádiz asegura que Villamartín "tendrá por primera vez una mujer como alcaldesa" tras el 28M

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de otros compañeros socialistas como el alcalde de Villaluenga y vicesecretario general, Alfonso Moscoso, el secretario general de Espera, Lorenzo Barrera o la senadora María Jesús Castro, han acudido este viernes a Villamartín para respaldar la candidatura socialista que lidera Carmen Girón para las elecciones del próximo 28 de mayo. Girón será, a juicio de los socialistas la primera mujer que lidere el Consistorio tras las municipales.

Ruiz Boix, que ha agradecido el trabajo realizado por el que ha sido portavoz en este mandato, Diego López, ha asegurado que el Gobierno municipal "está caducado pues le quedan solo 58 días para dejar la alcaldía" y ha emplazado a "todos los culiblancos a hablar con todos los vecinos en la calle, puerta de los colegios, en las plazas, los bares para hacer llegar las bondades de nuestro proyecto y contar qué vamos a hacer en Villamartín".

El también presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que el PSOE "superará en la comarca las diez victorias obtenidas en los últimos comicios y seguirá presidiendo la Mancomunidad de Municipios" y ha destacado que Villamartín el tercer pueblo en tamaño "es un municipio relevante que también contribuirá a mantener el Gobierno de la Diputación para volver a crecer como lo hizo en la etapa de Calvillo".

En clave local, Ruiz Boix ha lamentado que en "los años de apagón del andalucismo se han deteriorado los servicios públicos, generando conflictos con sindicatos, con la ayuda a domicilio, dificultades en diversos sectores del municipio con una gestión compleja".

Así, ha recordado que el Gobierno de Juan Luis Morales ha contado con una inversion de más de seis millones de euros y "no ha sido capaz de poner en marcha el Centro de día y atención al Alzheimer que lleva en la misma situación que hace 12 años y no ha sido capaz de resolver asignaturas pendientes como la seguridad ciudadana o la atención a los jóvenes a los que no ofrece un espacio de ocio".

"Hay razones para dar una oportunidad y regresar al Gobierno de Villamatín recuperando la senda de crecimiento y transformación y situarlo en complicidad con otros Gobierno que sí trabajan por los vecinos", ha dicho el líder del PSOE para comparar "la gestion de Pedro Sánchez y el modelo de recortes y retrocesos del PP".

"Somos un Gobierno que innova y protege a las familias, que queremos las mismas oportunidades con las becas para la clase media que para los hijos de", ha subrayado, destacando otras políticas "acertadas" del Ejecutivo de Sánchez como "la subida de las pensiones que afecta a 3.000 personas en Villamartín.o el incremento para muchos empleados de las empresas agroalimentarias de la zona que tienen un 40 por ciento más hasta 1.080 euros".

Frente al "descalabro que supuso la reforma laboral de Rajoy", Ruiz Boix ha defendido la de Pedro Sánchez, y en este punto, ha mencionado al secretario general de UGT, Antonio Pavón, paisano de Villamartín, presente en la sala. "En 13 meses se comprueba que ha sido útil, hay 14.000 parados menos, 18.000 contratos fijos en lo que va de año, hoy cinco de cada diez son de carácter estable", ha apostillado.

Con respecto a la Junta, ha mostrado su preocupación por "el deterior de la sanidad y los contratos a dedo que se extienden a otras áreas preguntando por los padrinos o compadres que está detrás de las empresas fantasmas".

Por último, ha insistido en que "hay argumentos suficientes para en estos 58 días mejorar los resultados, necesitamos un mayor compromiso para echar una mano a Carmen y a su equipo y lograr un Gobierno que piensa en la clase trabajadora, que ofrece respuestas, que es capaz de consensuar con una mujer honesta, capacitada, que nos cuida desde su empleo de enfermera y quiere seguir cuidando a los vecinos". "Villamartín va a contar con la primera alcaldesa de este pueblo", ha vaticinado.

Por su parte, la candidata socialista ha asegurado tener "un proyecto solvente fruto de un trabajo muy duro y bajo la unión del Partido, con una fantástica lista llena de profesionales cualificados y grandes personas", dando las gracias a Diego "por acompañarnos siempre y colaborar siendo una persona leal". "Nuestra dedicación tiene una recompensa directa que es mejoarar la vida de los vecinos", ha proclamado, para asegurar que "se respira cambio en Villamartín, queremos que vuelva a ser socialista".