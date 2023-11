El PSOE de Cádiz dice que la manifestación del PP "será muy importante para ellos, pero no es más que una pataleta"

CÁDIZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que la manifestación este domingo organizada por el PP contra la amnistía acordada con Junts per Catalunya "será muy importante para ellos, pero no es más que una pataleta ante la realidad de un incipiente Gobierno progresista, fruto de la decisión de la ciudadanía el 23 de julio de decir no a la alianza ultra de PP y Vox".

Así, en una nota, ha defendido el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts porque "permitirá la continuidad de un Gobierno que ha sido crucial para el avance de la provincia de Cádiz estos años". Que haya acuerdo, "facilita la investidura y permite la reedición de un Gobierno de coalición progresista con Sumar que seguirá apostando por la provincia de Cádiz, además de ser una apuesta rotunda por la convivencia en España", ha añadido.

En este sentido, ha puesto como "ejemplos claros de ese beneficio" que obtiene la provincia con un Ejecutivo de signo socialista "la consolidación de los sectores estratégicos, el naval y el aeronáutico a través del apoyo a Navantia y Airbus, la apuesta por el hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar, el impulso a los puertos y la Zona Franca o el desatasco de proyectos en infraestructuras que dormían el sueño de los justos como la Algeciras-Bobadilla o el nudo de Tres Caminos en la Bahía".

Igualmente, ha añadido "el impacto de la reforma laboral en la mejora de la calidad del empleo y la lucha para combatir el desempleo estructural en la provincia, más el amplio abanico de medidas en apoyo a los autónomos, así como la cobertura social para desempleados y trabajadores en ERTE".

"Hoy se encuentra en nuestra provincia la ministra Nadia Calviño visitando empresas y a la capital del turismo que es Chiclana, ella es la artífice de la buena senda de la economía y su impacto en la provincia, a pesar de todas las crisis acumuladas estos difíciles años", ha afirmado.

Además, Ruiz Boix se ha preguntado "de qué sirve que el PP gobierne en tres administraciones como la Junta, la Diputación y el ayuntamiento si no es para postergar importantes proyectos en la capital que tienen dimensión provincial". En este sentido, se ha referido al encuentro del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en el Ayuntamiento de Cádiz con operadores jurídicos, calificándolo de "pura pantomima" porque "no se puede hablar de una infraestructura de tanta envergadura como la Ciudad de la Justicia con un mínimo de seriedad cuando se está poniendo sobre esa misma mesa 400.000 euros pírricos en los presupuestos del Gobierno andaluz para el próximo año".

"El PP tiene mucha tarea por delante para querer aspirar a gobernar también España y no le da la vida, no han podido ni gestionar el pago de un mísero bono de alquiler de 200 euros para los jóvenes cuando tienen el dinero para ello transferido desde el Estado desde hace mucho", ha dicho Ruiz Boix, que ha concluido calificando la manifestación convocada el domingo por el PP como "una pataleta ante la realidad de un incipiente Gobierno progresista".