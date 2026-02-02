El PSOE de Cádiz exige a la Junta actuar con "antelación" ante el temporal y critica el "abandono" de infraestructuras

Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz. - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz, presidida por el vicesecretario general, Javier Pizarro, y el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha exigido a la Junta que actúe con "responsabilidad y antelación" ante las previsiones meteorológicas para los próximos días, al tiempo que ha criticado el "abandono" de infraestructuras que deja a la provincia "vulnerable" frente a fenómenos adversos.

Durante el encuentro, los dirigentes socialistas también han trasladado su apoyo y solidaridad al secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, y a su familia, tras el atropello sufrido por su hija. Además, han centrado su atención en la "alarmante situación" de las pedanías de Jerez de la Frontera, donde el desbordamiento del Guadalete ha obligado al desalojo preventivo de más de 600 familias, y en el estado de la red viaria, afectada por numerosos cortes debido a la falta de mantenimiento.

Ante la actualización de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sitúan a varios puntos de la provincia en alerta roja y naranja para los próximos días, el PSOE ha instado a la Junta a contemplar, si fuera necesario, la suspensión de la actividad lectiva presencial, "de manera coordinada y con tiempo suficiente para que centros y familias puedan organizarse sin asumir riesgos innecesarios en los desplazamientos".

"La seguridad de los niños y de los trabajadores de la enseñanza no puede depender de la improvisación a la que nos tiene acostumbrados Moreno", ha afirmado Cornejo, quien ha reclamado a la Junta que "deje de mirar para otro lado y planifique la jornada de este martes con criterios técnicos y humanos, priorizando siempre la integridad de las personas por encima de cualquier otra consideración".

EL "ABANDONO" DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, Pizarro ha centrado la atención en el impacto del temporal sobre las carreteras de titularidad autonómica, señalando que "la falta de mantenimiento y de inversiones que venimos denunciando en los últimos años pasa factura en cuanto caen cuatro gotas". Además, Pizarro ha lamentado que el "estancamiento" de los proyectos de infraestructuras de la Junta deje a la provincia "vulnerable" ante fenómenos meteorológicos que "requieren de una administración que trabaje durante todo el año en el mantenimiento de las vías".

Desde la Ejecutiva provincial, el PSOE ha trasladado su apoyo a los alcaldes pedáneos, así como a las familias afectadas en Jerez y en otros puntos de la provincia. Además, ha anunciado que realizará un seguimiento "exhaustivo" de la gestión de ayudas y de las labores de reparación, advirtiendo que "no tolerarán que el Gobierno andaluz utilice el temporal como excusa para ocultar su incapacidad de gestión previa".

El PSOE de Cádiz ha concluido instando a la ciudadanía a extremar las precauciones y ha asegurado que sus representantes en la Diputación y el Parlamento Andaluz, así como en el Congreso elevarán las iniciativas necesarias para que se reparen los daños de forma "inmediata" y se indemnice a los damnificados por las inundaciones.