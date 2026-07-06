El PSOE en Cádiz exige al PP que de explicaciones sobre los "escándalos en Algeciras y Diputación"

Ruiz Boix inteviniendo en el Comité Provincial del PSOE. - PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado la "doble moral" del PP en la provincia ante los "escándalos que acorralan a dos de sus principales referentes, José Ignacio Landaluce y Germán Beardo", exigiendo tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como al presidente provincial del PP, Bruno García, "que abandonen el silencio y ofrezcan explicaciones urgentes a la ciudadanía".

Durante la celebración del Comité Provincial del PSOE en Algeciras, máximo órgano entre congresos, Ruiz Boix ha estado acompañado por la secretaria general local, Rocío Arrabal, a quien ha brindado el apoyo unánime de la agrupación provincial en su tarea de "devolver la dignidad a la Alcaldía de Algeciras".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Ruiz Boix ha lamentado la preocupación de la provincia ante "dos escándalos dentro del PP". Así, en primer lugar se ha referido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y a las "informaciones que apuntan a que el PP quiere apartarlo como candidato". "¿Qué sabe Juanma Moreno y Bruno García y cuáles son esas causas que les llevan a supuestamente apartar de la candidatura de 2027 a Landaluce?", ha interpelado el dirigente socialista.

En este sentido, ha recordado que el PSOE "ya denunció hace más de un año situaciones supuestamente sufridas por ediles del Gobierno popular, lo que forzó la salida temporal de Landaluce del partido antes de ser recogido y utilizado para las elecciones andaluzas". "Si las causas ya existen y hay un debate interno, ¿por qué lo mantienen?", ha preguntado Ruiz Boiz, que ha señalado que han "ofrecido las siete firmas del grupo socialista para sumar a una moción de censura que permita recuperar la dignidad de la Alcaldía ya".

Igualmente, ha criticado el "mutismo de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, sobre la investigación de la Guardia Civil a los contratos de Germán Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto". Ruiz Boix ha criticado que la presidenta "se ha quedado en el anonimato sin defender a Beardo o aclarar quién firmaba realmente esos expedientes, si él o el responsable de Hacienda, Juancho Ortiz".

"Estamos observando una situación que incluye investigaciones muy feas por blanqueo, narcotráfico o criminalidad, pero hay dos supuestos delitos con implicación exclusiva en la administración pública, que son malversación de caudales públicos y prevaricación", ha afirmado Ruiz Boix.

Así, ha anunciado que el Grupo Socialista llevará el asunto al próximo Pleno de la Diputación para "arrojar luz sobre las horas que la Guardia Civil pasó registrando la sede provincial". "Todos aquellos del PP que se visten con la toga cada vez que hay un revuelo sobre el PSOE para pedir dimisiones, ahora están ausentes", ha manifestado Ruiz Boix.

Además, Ruiz Boix ha enmarcado la cita socialista del Comité Provincial en la defensa de los proyectos progresistas frente al "desgobierno del PP", destacando el "contraste económico". "Es tiempo para valorar la buena economía de nuestro país y los buenos datos de empleo avalados por organismos internacionales", ha señalado, poniendo en valor los casi ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez que "han convertido a España en el motor económico de la Unión Europea, con un crecimiento del PIB revisado al 2,6 por ciento".

"En la provincia de Cádiz hemos roto la barrera psicológica de los 100.000 desempleados, los mejores datos en 20 años" ha apuntado Ruiz Boix, que ha añadido que son unas cifras impulsadas por sectores como astilleros, sector aeroespacial, agricultura y un turismo de alta calidad, que sustentan "el escudo social que distribuye la renta y protege a las personas".

Por su parte, ante el plenario Rocío Arrabal ha defendido que "mientras el todavía alcalde está pendiente de su futuro, el PSOE está solo pendiente de los algecireños y sus problemas". "Mientras ellos miran hacia dentro, mientras su única preocupación es su futuro político, intentando hacer ver que aquí no pasa nada, mientras ya le han dicho que no, que no va a ser candidato, nosotros miramos hacia Algeciras", ha dicho.