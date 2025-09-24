El PSOE en Cádiz presentará en ayuntamientos y Diputación mociones de apoyo a Gaza y condena al "genocidio" de Israel

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que presentarán una moción en el próximo Pleno de la Diputación y en todos los ayuntamientos de la provincia para expresar el apoyo de la sociedad gaditana al pueblo de Gaza y condenar el "genocidio" que, según ha denunciado, está cometiendo Israel.

En una nota, Ruiz Boix ha manifestado que los socialistas estarán "en todos los foros posibles y en todas las instituciones defendiendo los derechos humanos en el territorio de Gaza", y ha añadido que "es el momento de que la sociedad gaditana se sume a denunciar esta situación y participe de ese grito unánime que en todos los rincones del mundo señalan que se está produciendo una atrocidad, un genocidio en el territorio de Gaza por parte de Israel".

"Lo vamos a decir alto y claro, y, por eso, vamos a llevar esta moción a la Diputación Provincial de Cádiz y también a todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz", ha incidido.

Según Ruiz Boix, la reciente comisión de investigación de la ONU ha hablado claramente de "genocidio", por lo que ha hecho un llamamiento a todos los representantes políticos de la provincia para que "no tengan ninguna duda" a la hora de apoyar a la población palestina y de "paralizar esta atrocidad".

"Espero que esta situación, que no debería de generar ningún tipo de debate ni de duda, permita que el 1.300.000 gaditanos tengan a todos sus responsables, en este caso políticos, en la misma onda para apoyar a la población palestina y pedir que pare el genocidio", ha explicado.

Finalmente, Ruiz Boix ha valorado de forma "positiva" la postura del Gobierno de España, que "inició de una forma valiente el reconocimiento de la solución de los dos estados y del Estado de Palestina hace más de un año", señalando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "incluso suena en espacios internacionales como precandidato al Premio Nobel de la Paz". "Todos los españoles podemos sentirnos orgullosos de tener un Gobierno que sí ha estado siempre en el lugar adecuado de la historia", ha concluido.