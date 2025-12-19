PSOE de Cádiz reclama "ejemplaridad" al PP en el caso Landaluce y acusa a Moreno de "mentir" sobre su baja del partido

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, en rueda de prensa. - PSOE DE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha reclamado "ejemplaridad" al PP y ha calificado de "mentira" que Juanma Moreno dijese este jueves que José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, "estaba fuera del partido" cuando en el pleno de este viernes la Secretaría General ha indicado en un informe que no constaba su baja del PP.

Según una nota del PSOE, el secretario de Organización ha considerado "una falsedad" que Moreno diga que "no tiene competencias para actuar tras los últimos escándalos que salpican al alcalde de Algeciras".

"Dice que no puede hacer nada porque ya no es del PP, pero hoy el secretario del Ayuntamiento confirma que sigue siendo miembro del grupo popular. Moreno tiene 15 concejales para presentar una moción de censura mañana mismo y tiene además en eso a los siete del PSOE. Si no lo hace, es un cobarde que mira para otro lado porque tiene algo que esconder, es cómplice del bochorno de Algeciras y será responsable de lo que aún queda por saberse del alcalde", ha aseverado.

Cabe apuntar que este viernes, Landaluce ha presidido el pleno del Ayuntamiento de Algeciras como viene siendo habitual. En el inicio, el secretario general ha expuesto las motivaciones para que el alcalde no sea considerado concejal no adscrito, como pedía el PSOE, exponiendo que no se tenía constancia de la comunicación de baja del partido con el que concurrió a las pasadas elecciones municipales, por lo que no era aplicable en esta situación esa medida.

No obstante, José Ignacio Landaluce anunció el pasado 10 de diciembre su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor ante la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Cornejo ha iniciado su intervención en un desayuno con los medios en Barbate poniendo en valor el trabajo de la agrupación socialista en esta localidad, liderada por Javier Rodríguez, a quien ha señalado como "el futuro alcalde en 2027".

"Barbate es el ejemplo de una oposición constante y constructiva frente a un alcalde ausente", ha afirmado Cornejo, quien ha lamentado que Miguel Molina se haya convertido en un "alcalde entregado al PP".

El dirigente socialista ha cargado contra la aprobación de los presupuestos de la Junta para 2026, entendiendo que "son las cuentas de la privatización sin complejos" y que Moreno "ya no se esconde y destina partidas millonarias para sus amigos de la privada mientras desmantela la sanidad, la educación y la dependencia".

Frente a este modelo, ha reivindicado "el compromiso" del PSOE con unos servicios públicos "que nos hacen iguales a todos tengan los medios que tengan".

Por su parte, el senador del PSOE por Cádiz, Alfonso Moscoso, ha desglosado "el impacto real" de las políticas estatales en el municipio frente a la "parálisis" local.

"Mientras el alcalde apela al Defensor del Pueblo como si fuera a obrar un milagro, es el Gobierno de Pedro Sánchez quien trabaja con hechos, con 40 millones de euros para la depuradora sufragados al 100% por el Ministerio de Transición Ecológica y una prórroga de diez años en el pago de préstamos que da oxígeno financiero a las arcas municipales", ha detallado.

El senador ha destacado además el respaldo al sector pesquero con el aumento de las cuotas de atún "frente a los recortes que impuso el PP en su etapa de gobierno", y ha afeado que Barbate "se esté quedando a la cola del litoral gaditano".