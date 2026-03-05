PSOE critica el "abandono" de Junta y Ayuntamiento de Cádiz con las familias de Puntales en casas "deterioradas"

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, con vecinos del barrio de Puntales - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, han visitado el barrio de Puntales en la capital para visibilizar el "deterioro" de unas viviendas que "en muchos casos" presentan "estructuras apuntaladas y condiciones de infravivienda", criticando con ello el "abandono" de la Junta y del Ayuntamiento.

María Márquez ha trasladado un mensaje de apoyo a los vecinos, anunciando que el registro de una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para exigir "soluciones reales", y afirmando que su visita es para "defender con uñas y dientes" su situación "de vergüenza" por que haya personas mayores y niños "viviendo en casas apuntaladas".

"La política no son fotos entregando viviendas que, por cierto, paga el Gobierno de España con fondos europeos. La foto que debe hacerse Moreno es aquí, con los vecinos que sufren", ha espetado Márquez, quien ha asegurado que el PSOE actuó en el pasado con una inversión histórica de 400 millones que benefició a 12.000 viviendas en la ciudad de Cádiz.

"La Junta tiene hoy más dinero que nunca, 51.000 millones de euros. No es falta de recursos, es que no se acuerdan de la gente trabajadora", ha concluido, invitando a los afectados a acudir al Parlamento para "pintarle la cara" al presidente andaluz con su realidad.

Por su parte, Juan Cornejo ha enmarcado la situación de Puntales en el "mapa de incumplimientos" del PP en la provincia. En ese sentido, ha indicado que "en 2018 se ponían tras una pancarta prometiendo un nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia o Valcárcel" y que en 2026 "no hay nada".

Cornejo ha lamentado que el Partido Popular pretenda presentarse por tercera vez "con el mismo programa electoral" y pese a que "no han cumplido nada", poniendo en el centro cuestiones como sanidad, dependencia o educación, que "están desmantelando" en la provincia de Cádiz, en los pueblos rurales y en Cádiz capital, según ha dicho.

"Moreno ha incumplido todo en Cádiz y está desmantelando la educación y la dependencia mientras abandona barrios según su poder adquisitivo", ha recalcado.

El portavoz municipal, Óscar Torres, ha agradecido el respaldo de la dirección regional y provincial ante un problema que "se ha acrecentado en los últimos meses", y ha señalado que estas casas de Puntales "fueron vendidas por el PP hace años sin estar en condiciones adecuadas" y que "ahora las familias se ven obligadas a abandonarlas".

Desde el grupo municipal socialista, ha comentado, "hemos presentado varias veces la aprobación de un plan de rehabilitación de vivienda para Puerta Tierra y Extramuros, y en todos los casos Bruno García ha votado que no", acusando al alcalde de "anteponer los intereses de Moreno a los de los gaditanos".