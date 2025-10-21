PSOE-A denuncia "el abandono" del Hospital de San Carlos y "el deterioro" de la sanidad pública en San Fernando (Cádiz)

La parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, en un encuentro en el PSOE de San Fernando. - PSOE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha participado en un encuentro en San Fernando, junto al también parlamentario socialista, Fernando López Gil, y a la secretaria general del PSOE local, Patricia Cavada, para trasladar el apoyo del grupo parlamentario a los profesionales sanitarios y a la ciudadanía isleña, que "sufre cada día las consecuencias del colapso asistencial".

"Han pasado tres semanas desde que se destapara el escándalo del cribado de cáncer de mama, y aún hay mujeres que no han sido llamadas", ha afirmado Férriz, añadiendo que eso "pone de manifiesto que no se trata de un error puntual, sino del reflejo de un sistema colapsado".

Según una nota del PSOE-A, San Fernando, con una población cercana a los 90.000 habitantes, "debería contar con cinco centros de salud, pero solo dispone de tres, uno de ellos terminado y aún sin abrir", a lo que se añade en opinión de los socialistas la situación del Hospital de San Carlos, que "mantiene diez de sus 12 plantas cerradas, acumula listas de espera escandalosas y sufre una falta alarmante de personal".

"Lo que ha hecho Moreno Bonilla es destrozar la sanidad pública y ponerla al servicio de los intereses privados", ha denunciado la portavoz socialista.

El Hospital de San Carlos, en San Fernando, pasó de ser de uso militar a público en 2014 a través de un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía, entonces bajo la gestión socialista de María Jesús Montero como consejera de Salud.

Desde su apertura, ha continuado el PSOE, se desarrolló un plan funcional con la incorporación progresiva de servicios y unidades, pero esa hoja de ruta "quedó paralizada con la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz". A día de hoy, han lamentado, el centro presenta "plantas cerradas, servicios inactivos y una plantilla desmotivada, lo que impide su funcionamiento a pleno rendimiento".

Además, ha señalado que los quirófanos, "tras meses de obras, no cuentan con personal suficiente para recuperar la actividad normal" y que "incluso servicios básicos como la cafetería continúan cerrados", lo que para el PSOE es "una muestra más del abandono y la falta de gestión" del Ejecutivo andaluz.

"La situación del hospital es el reflejo de un modelo que prioriza el negocio frente al derecho a la salud", ha lamentado Férriz.

La situación de la atención primaria en San Fernando es "igualmente preocupante" para la socialista, que ha advertido que el Centro de Salud de Camposoto "acumula retrasos injustificados en sus obras y carece de fecha oficial de apertura". "Ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía han recibido información sobre su dotación en medios humanos y materiales", ha expuesto.

Según denuncian las plataformas en defensa de la sanidad pública, la Junta pretende abrir el centro "trasladando personal desde el ambulatorio de La Ardila (Joaquín Pecce), lo que dejaría a ambos sin recursos suficientes". A esta situación se suma la reclamación de un nuevo centro de salud en La Casería, una zona que supera los 25.000 habitantes y que "sigue sin respuesta por parte de la Junta".

Esto supone que sus vecinos deban desplazarse al centro de Cayetano Roldán, "ya saturado" en palabras del PSOE, lo que "agrava el colapso sanitario y la sobrecarga de los profesionales".

Desde el PSOE de San Fernando se ha reclamado al Gobierno de Moreno "una apuesta firme" por la sanidad pública, con "inversiones reales, refuerzo de personal, apertura de todos los servicios y una planificación seria que devuelva al Hospital de San Carlos y al sistema sanitario isleño la calidad que merecen".

"San Fernando no puede seguir siendo víctima de la desidia del Gobierno andaluz. La salud no puede esperar", ha concluido Ángeles Férriz, quien ha insistido en que la defensa de la sanidad pública "no es una opción ideológica, sino una cuestión de justicia social y de respeto a la vida y la dignidad de las personas".