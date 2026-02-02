El PSOE exige obras hidráulicas estructurales y ayudas directas urgentes para los afectados en Jerez

El secretario de Organización del PSOE en Cádiz, Juan Cornejo, y el secretario local en Jerez, José Antonio Díaz, en la zona rural afectada por el temporal. - PSOE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE en Cádiz, Juan Cornejo, acompañado por la diputada nacional Mamen Sánchez y el secretario local en Jerez, José Antonio Díaz, ha afirmado que, "aunque ahora es momento de unidad", el PSOE "no permitirá que esta situación caiga en el olvido" y ha exigido a las administraciones obras hidráulicas estructurales y ayudas directas urgentes para los afectados por el temporal.

"Es verdad que ahora no son momentos de gresca política, eso ahora mismo no toca, pero cuando llegue el momento, cuando esta situación pase y esperemos que con los menos perjuicios posibles, habrá que abrir un debate en las administraciones públicas porque para eso estamos los servidores públicos", ha afirmado Cornejo en una nota.

Asimismo, ha manifestado que "en pleno año 2026 no es de recibo que decenas de barriadas sufran estas consecuencias, con más de 600 desalojados y 150 familias fuera de sus casas" y ha anuciado que el PSOE llevará a la Diputación, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España la necesidad de abordar soluciones definitivas como el trasvase Bornos-Guadalcacín que compete a la administración andaluza.

"Gobernamos para solucionar problemas y estaremos en la brecha para que esta zona tenga las obras que necesita y esto no vuelva a ocurrir", ha asegurado.

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha trasladado el agradecimiento de su formación a la Guardia Civil, Policía Nacional, Local, Bomberos y Protección Civil por su labor en un escenario que "podría ir a peor en los próximos días". Díaz ha ofrecido la colaboración total del Grupo Socialista al Gobierno municipal y lo ha instado a "que utilice el fondo de contingencia y la partida económica prevista en el presupuesto para ayudar a las familias de Lomopardo, La Ina y Las Pachecas que han perdido sus viviendas y enseres". El portavoz jerezano ha remarcado que el PSOE apoyará la declaración de zona catastrófica porque "la prioridad absoluta son los vecinos".

Finalmente, han manifestado que el PSOE de Cádiz "reafirma su compromiso con la zona rural de Jerez", asegurando que su labor de fiscalización y propuesta "no cesará hasta que las administraciones competentes, especialmente la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas, asuman sus responsabilidades con el municipio".