El PSOE-A insta a Juanma Moreno a aclarar si existen denuncias internas contra el alcalde de Algeciras (Cádiz)

Rocío Arrabal mostrando la publicación de un medio de comunicación sobre el alcalde de Algeciras. - PSOE

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha instado este jueves al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, a través de la parlamentaria andaluza del PSOE por la provincia de Cádiz y portavoz en Algeciras, Rocío Arrabal, a "pronunciarse" sobre la "anómala" situación del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y "aclarar" si existen contra él "denuncias internas" por presuntos "comportamientos machistas de naturaleza sexual en el Senado, tal y como han publicado recientemente medios de comunicación, sin que dichas informaciones hayan sido desmentidas por el momento".

En una nota, el PSOE ha considerado que "tras las últimas y desafortunadas declaraciones" del secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, para "intentar justificar" la permanencia de Landaluce al frente de la Alcaldía de Algeciras, "cabe preguntarse por qué Juanma Moreno sigue guardando un incomprensible silencio sobre este turbio asunto y permite el pulso que el alcalde de Algeciras está echando, de manera pública y notoria, al que hasta hace meses era su partido".

"El PP de Andalucía no puede seguir intentando despachar con excusas y evasivas la situación anómala en la que mantiene al alcalde de Algeciras, porque hay cuestiones de calado que tienen que aclarar, y debería hacerlo el propio Juanma Moreno", ha manifestado Arrabal, que ha añadido que "la pregunta es muy sencilla: ¿Existen denuncias contra Landaluce en los canales internos del PP, tal y como ha salido publicado? y en caso afirmativo ¿qué le importa más al PP andaluz, esas denuncias o las presiones de Landaluce".

Además, ha asegurado que la "supuesta estabilidad" a la que ha aludido el PP-A en las últimas horas para "tratar de justificar" la continuidad de Landaluce al frente del Ayuntamiento "no es más que una estabilidad fingida, impostada, pura pose de cara a la galería, y eso lo sabe Antonio Repullo, Juanma Moreno y mucha más gente, dentro y fuera de su partido, y por supuesto, en la propia Algeciras".

Así, ha instado al PP-A a "tener dignidad política, ser valiente y tomar las decisiones que tenga que tomar, y dejar de darle patadas a la patata caliente que tienen encima" y ha recordado que "la noticia de que Landaluce no repetirá como candidato procedía, según los medios citados, de fuentes del PP".

"Si Landaluce no será candidato, como ya han aclarado fuentes del propio PP, por qué lo mantienen, es que el PP no tiene actualmente a ningún concejal con capacidad suficiente como para asumir la Alcaldía de Algeciras", ha preguntado Arrabal, que ha lamentado que la ciudad "siga siendo noticia por hechos tan lamentables, mientras Juanma Moreno y otros dirigentes del PP prefieren mirar para otro lado".