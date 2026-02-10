PSOE-A lleva al Parlamento unas 600 iniciativas con "nombre y apellido" y urge "respuestas" para afectados del temporal

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez (2d), atiende a medios antes de la celebración de la Diputación Permanente en el Parlamento andaluz. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista ha registrado "más de 600 iniciativas" en el Parlamento de Andalucía que "tienen nombre y apellido", y con las que quieren urgir a las administraciones a dar "respuesta" a afectados por el tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma en las últimas semanas.

Así lo ha venido a anunciar este martes la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PSOE-A en una atención de medios durante una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), uno de los municipios gaditanos más afectados por estas borrascas.

María Márquez ha subrayado que los afectados por este temporal necesitan "medidas inmediatas y urgentes" que deben poner en marcha las administraciones como el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales o los ayuntamientos, y al respecto ha valorado que el Consejo de Ministros tiene previsto iniciar este martes el proceso para declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil las provincias andaluzas más perjudicadas por estos temporales.

La portavoz socialista ha explicado que su grupo parlamentario registró este pasado lunes "más de 600 iniciativas" en la Cámara autonómica que "tienen nombre y apellido", como los de las personas que están "sufriendo el drama de la ruina que tienen en sus casas y en sus negocios" como consecuencia de los destrozos causados por las borrascas.

La representante del PSOE-A ha reclamado que estas iniciativas "sean atendidas a la mayor brevedad posible, porque ahora mismo lo más importante es darle respuesta a la gente", y en esa línea ha aseverado que en las actuales "circunstancias" hay "mucha desesperación, mucha frustración, mucho dolor, mucha incertidumbre", y "por eso hay que estar a la altura de las circunstancias en estos momentos".

"Ya no valen las palabras, aquí no queremos que venga la gente a hacerse fotos", sino que a "lo que hay que venir es a dar respuesta a los problemas de la gente", a que les "den soluciones", ha abundado María Márquez antes de apostillar que "no es el momento de los protagonismos de nadie", sino "del protagonismo de la gente que lo está pasando mal".

"VIGILANTES CUANDO SE APAGUEN LAS CÁMARAS"

Y para eso, según ha agregado, "hay que poner de manera inmediata soluciones encima de la mesa". Además, ha avisado de que desde el PSOE-A van a "estar vigilantes cuando se apaguen las cámaras", y cuando dejen de "tener el foco" municipios especialmente dañados por el temporal, "porque lo importante, lo gordo, la solución del problema viene ahora", según ha remarcado para incidir en el mensaje de que "desde el Partido Socialista vamos a estar vigilantes a que se resuelvan nuestros problemas".

Por otro lado, María Márquez ha querido también dedicar palabras de agradecimiento a los medios de comunicación por haber estado "al pie del cañón contando en todo momento lo que ha estado pasando" con el temporal y "el drama que se está viviendo, lamentablemente, en numerosas provincias de nuestra querida Andalucía".

También se ha declarado "orgullosa de los representantes públicos" del PSOE que, como el alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, ha tenido que afrontar las inundaciones en su municipio, y ha reivindicado "la importancia de los servicios públicos", y "agradecer de manera infinita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a Protección Civil, a los bomberos, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), o al Infoca, a todos los servidores públicos que han sacado a la gente de sus casas, que velan por nuestra vida y que nos cuidan".

En esa línea, ha sentenciado que "al pueblo lo salvan los servicios públicos, lo salvan nuestros impuestos, y con la colaboración institucional, con la responsabilidad y estando todos a la altura de las circunstancias", según ha remachado María Márquez.