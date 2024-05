El PSOE pedirá en el Pleno a la Diputación de Cádiz la puesta en marcha del plan de ayudas a la agricultura

CÁDIZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado que elevará al Pleno de este miércoles en la Diputación de Cádiz una moción en la que urge al Gobierno provincial a poner en marcha ya el plan de ayudas al sector Primario anunciado el pasado mes de octubre por la presidenta, Almudena Martínez del Junco.

En una nota, la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, ha destacado el "importante peso" que tienen tanto la agricultura como la ganadería en la provincia de Cádiz y ha reclamado posibles soluciones a la "crisis que vienen sufriendo", marcada por la reducción de contratos de trabajo y no contar con un relevo generacional asegurado.

Carrera, según ha anunciado, recordará a la presidenta de la Diputación que tiene un "compromiso incumplido" con el sector, ya que han transcurrido siete meses desde que anunciara un plan de compensación al sector primario en la provincia, dotado con un millón de euros de fondos propios y dirigido a autónomos, microexplotaciones, pequeñas empresas, jovenes y mujeres, y enfocado a cinco líneas de trabajo.

"A pesar de que han transcurrrido ya cinco meses del ejercicio presupuestario 2024, no se han puesto en marcha ninguna de esas medidas y entendemos que no se debe demorar más la implicación de esta Diputación con un sector estratégico en la provincia que debemos cuidar entre todos", ha afirmado.

Asimismo, ha añadido que siendo consciente de que al sector se les puede ayudar desde muchos puntos de vista, no solo aportando financiación para la modernización de los sistemas agroindustriales, sino también para la modernización de la producción o para la adquisición de tecnologías, "hay una cuestión en la que la Diputación debería implicarse, y es dotando de personal técnico a las organizaciones agrarias de la provincia, cuestión que facilitaría mucho al sector la adaptación a las exigencias administrativas y de digitalización y contribuiría al mismo tiempo a que fuese más competitivo a la hora de conseguir y ejecutar fondos europeos".

Así, ha indicado que los diputados socialistas reclamarán que cumpla con su compromiso pero también instarán a la Junta de Andalucía que tiene competencias en la materia "a definir un porcentaje del global de cada convocatoria de ayudas para cada provincia, de forma que los jóvenes agricultores de Cádiz no compitan con los de otras provincias, y no se vean perjudicados en el reparto", además de emplazar al Gobierno andaluz a que "ajuste el sistema de reparto de cupos de agua, de forma que no castigue al que ahorre agua".

Carrera ha advertido de que "la provincia de Cádiz ha perdido 2.454 contratos de trabajo solo en empresas dedicadas a la agricultura en diez años, entre los meses de diciembre del año 2013 y en 2023, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)". "Cada vez son menos los jóvenes que quieren dedicar su futuro laboral al sector agrario como reflejan los datos de 2022, sólo en el cuatro por ciento de las explotaciones agrarias de la provincia de Cádiz están dirigidas por una persona menor de 45 años", ha añadido.

La dirigente del PSOE ha defendido que el Gobierno de España, por su parte, ha tomado medidas para "paliar las dificultades por las que pasa el sector, con una clara y positiva incidencia en la provincia de Cádiz, como puede ser sistema de módulos y otras medidas fiscales, simplificación de ciertos aspectos de la PAC, refuerzo de la ley de la cadena alimentaria, o apoyo para mejorar las condiciones en los mercados internacionales, entre otras medidas".

Igualmente, ha indicado que dentro del cupo de mociones del PSOE, los socialistas van a reclamar también a la Diputación que exija a la delegación territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz que conceda el comedor escolar al CEIP Miguel de Cervantes de Olvera para el curso escolar 2024/2025 y de esta forma evitar "condenar a muchas familias a tener que renunciar a dicho servicio, obligando a los niños pequeños a seguir un año más, acudiendo agarrados de una cuerda y caminando hasta 1,4 kilómetros todos los días para llegar al comedor de otro centro".