El PSOE pide la implantación de la tasa turística al considerarla "imprescindible" para Cádiz

Archivo - El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres - PSOE - Archivo

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado la presentación de una moción de urgencia para el Pleno ordinario de este jueves con el objetivo de exigir a la Junta de Andalucía que reconsidere su postura de rechazo a la tasa turística y permita a los ayuntamientos que así lo deseen implantarla bajo el principio de autonomía local, considerándola "imprescindible" para Cádiz capital.

En una nota, el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, ha criticado la "negativa reiterada" de la Junta manifestando que su postura "choca directamente con la decisión de otras comunidades autónomas que ya aplican con éxito esta herramienta para conciliar la sostenibilidad de los destinos turísticos con una fuente de financiación justa, equitativa y finalista".

Asimismo, Torres ha lamentado el "silencio cómplice" del alcalde de Cádiz respecto a este asunto, "incapaz de alzar la voz contra su partido". "Desde el PSOE siempre hemos defendido la implantación de esta tasa porque debe entenderse como un mecanismo de justicia social y equilibrio, mediante el cual el sector turístico contribuye activamente al mantenimiento, conservación y mejora del espacio público y de los servicios que disfrutamos tanto los residentes como quienes nos visitan", ha afirmado el portavoz socialista.

En concreto, la propuesta de urgencia impulsada por el PSOE plantea instar a la Junta de Andalucía a reconsiderar su negativa y a poner en marcha de manera urgente los mecanismos normativos necesarios para que los ayuntamientos andaluces que lo estimen oportuno puedan aplicar la tasa turística en sus municipios amparados en el principio de autonomía local.

Asimismo, pide exigir al equipo de gobierno a que establezca normativamente que la totalidad de los ingresos generados por la aplicación de esta tasa en Cádiz tengan un carácter estrictamente finalista, de modo que se destinen íntegramente a la mejora de los servicios públicos de la ciudad.

"Desde el PSOE no vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir un modelo turístico sostenible y equilibrado que garantice recursos justos para nuestra ciudad, frente a la pasividad de Bruno García, incapaz de plantar cara a su propia formación en Sevilla", ha concluido el portavoz del PSOE.