El PSOE reclama a la Diputación de Cádiz que se aceleren las obras de la piscina municipal de Setenil

El portavoz del PSOE en Diputación, Javien Pizarro, en Setenil. - PSOE

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro Ruiz, ha mantenido una reunión de trabajo con la también diputada provincial y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Setenil, Verónica Cubiles, en la que ha reclamado a la Institución provincial que se aceleren las obras de la piscina municipal y el rebaje de los pasos de peatones en la travesía.

"Es lamentable el verano que hemos pasado de calor, sin poder usar ni la piscina del Hotel el Almendral, ni tener una piscina municipal", ha lamentado en una nota Cubiles, que ha recordado que la piscina del hotel es de titularidad municipal, al igual que el hotel y que ambas infraestructuras fueron cedidas a Tugasa, por lo que ha reprochado al actual alcalde que "un recurso tan importante en verano, como es la piscina municipal, no pueda ser usada por los vecinos de Setenil".

Por eso, ha anunciado que solicitará en el próximo Pleno de la Diputación que la empresa provincial de Turismo permita de nuevo el uso de la piscina anexa al hotel, en previsión de que para el verano de 2027 las instalaciones de la futura piscina no estén abiertas al público".

Por su parte, Javier Pizarro ha recordado que el proyecto de construcción de piscina municipal fue anunciado por el alcalde el 30 de julio de 2024 con fondos de la Diputación Provincial. "Desde 2024 llevan anunciando la piscina, cuyas obras la presidenta de la Diputación ha visitado recientemente y hasta ahora, desde el anuncio, han pasado tres veranos en los que los setenileños no disponen de piscina municipal y tienen que soportar las altas temperaturas de los meses estivales", ha afirmado.

Pizarro ha solicitado que se aceleren las obras para que las piscina esté a punto para el verano de 2027, porque "hasta ahora solo ha servido para que el alcalde y la presidenta de la Diputación se hagan fotos delante de una obra que lleva parada desde antes del pasado verano".

Por otra parte, ha señalado la preocupación que existe entre los agricultores y ganaderos de la localidad por los pasos de peatones elevados situados en la travesía de las carreteras CA-9121 Y CA-9113 a su paso por Setenil de las Bodegas. Consideran que representan un obstáculo para los tractores y camiones que llevan productos y materias primas hasta las instalaciones de la cooperativa de manera que, vehículos y productos sufren un gran deterioro por el impacto.

Tanto Cubiles como Pizarro han apoyado la reclamación que realizan los agricultores y ganaderos para que por parte de la Diputación provincial se emprendan acciones para la modificación de esos pasos de peatones elevados, rebajando los badenes, de forma que se pueda conciliar la seguridad de los peatones y la de los vehículos.