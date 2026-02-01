PSOE reclama a Moreno que "intervenga" y "ponga orden" en el PP de Algeciras

La vicesecretaria general de Acción Política del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, - PSOE

CÁDIZ 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado este domingo al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y al presidente provincial del partido, Bruno García, que "intervengan" y "pongan orden" en el PP de Algeciras, para "que no vuelvan a producirse episodios tan lamentables" como los del pleno del pasado viernes 30 de enero.

En un comunicado, la vicesecretaria general de Acción Política del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, ha manifestado que Moreno, "manteniendo la farsa de sus 15 concejales, ampara al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y se está convirtiendo en cómplice y encubridor" de toda la situación que rodea al primer edil.

"Prueba de ello es lo ocurrido durante el pleno del pasado viernes, con unos portavoces populares insultones, encubridores y cómplices, a los que el PP de Moreno Bonilla tendría que hacer una llamada de atención, ya que mediante insultos y expresiones machistas, mentiras y faltas de respeto hacia la portavoz socialista y otras personas, sus 15 concejales amparan y protegen a un alcalde que ya no está entre sus filas", ha señalado.

Por ello, desde el PSOE algecireño se considera que tanto Moreno como Bruno García "deben exigir a sus 15 concejales que dejen de insultar y de faltar el respeto a la portavoz socialista o a las víctimas del Holocausto Nazi, cuestión que también ocurrió en el último pleno".

"Moreno Bonilla y Bruno García deberán responder del amparo y la connivencia que mantienen hacia un alcalde que supuestamente ya no está en su partido, y de la farsa de sus quince concejales, que se comportan como Jolly Chimp, el monito con platillo de Toy Story", ha indicado.