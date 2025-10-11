El PSOE reivindica en la Feria de Benaocaz (Cádiz) el "apoyo continuo" del Gobierno al sector ganadero

BENAOCAZ (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El senador del PSOE por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, acompañado del portavoz del PSOE, Antonio Venegas, ha visitado la Feria Ganadera de Benaocaz, donde ha remarcado el "compromiso total y decidido" del Gobierno de España "con el presente y futuro de la ganadería gaditana".

De esta manera, durante su recorrido, Moscoso ha valorado el "trabajo incansable" de los ganaderos, y ha destacado el "respaldo institucional" que el Ejecutivo socialista está ofreciendo al sector, "con inversiones históricas, ayudas directas y líneas de subvención sin precedentes", según ha subrayado en una nota difundida este sábado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez está al lado de nuestros ganaderos, defendiendo un sector estratégico que fija población, protege nuestro medio rural y preserva tradiciones fundamentales para la identidad de la Sierra de Cádiz", ha subrayado el senador.

Entre los "principales apoyos" impulsados por el Gobierno de España al sector ganadero gaditano, Moscoso se ha referido a las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), "garantizando estabilidad y futuro a miles de explotaciones ganaderas en la provincia", y a los fondos extraordinarios ante el aumento de costes, que han permitido "aliviar la carga económica por el encarecimiento de los piensos y combustibles".

También ha aludido a las inversiones en modernización y bienestar animal, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "favoreciendo instalaciones más sostenibles y competitivas", así como al apoyo frente a la sequía y emergencias climáticas, con líneas específicas de subvención y créditos bonificados para "asegurar la continuidad de las explotaciones".

Moscoso ha defendido que "nunca antes el Gobierno de España había puesto tanto empeño ni tantos recursos en defender a nuestros ganaderos". "Este compromiso no es de palabra, es de hechos. Estamos destinando millones de euros para que los ganaderos gaditanos puedan mantener su actividad con garantías y seguir siendo motor de empleo y desarrollo rural", ha remarcado.

Asimismo, el senador socialista ha elogiado la calidad del ganado de la Sierra de Cádiz y la proyección de ferias como la de Benaocaz, "que son escaparates de excelencia, esfuerzo y orgullo".

El PSOE de Cádiz ha querido "reafirmar su apoyo inquebrantable a la ganadería, consciente de que es una pieza clave del patrimonio económico, de empleo, social y cultural de la provincia". "Seguiremos trabajando para que ningún ganadero se sienta solo. Nuestro compromiso es firme, claro y positivo: más inversión, más ayudas y más futuro para el campo gaditano", ha proclamado Moscoso en esa línea.